Naturschutz: Schwimmende PV muss in BW Gewässerrand freihalten

Foto: Gerd / stock.adobe.com Schwimmende PV-Anlagen müssen einen Abstand von 10 Metern zum Gewässerrand einhalten.

Wer in Baden-Württemberg eine Floating-PV-Anlage bauen will, muss zum Ufer einen Mindestabstand von 10 Metern einhalten. Dieser Abstand zum Gewässerrand gilt grundsätzlich, und damit auch für PV-Anlagen an Land.

Schwimmende PV-Anlagen müssen in Baden-Württemberg einen Streifen von zehn Metern zum jeweiligen Gewässerrand und damit zu den Ufern aufweisen. Darauf weist der Landesnaturschutzverband (LNV) hin, Dachverband von 36 Naturschutzvereinen in Baden-Württemberg. Entsprechend müssen Bebauungspläne im Außenbereich auch für Freiflächen-Solaranlagen einen gesetzlichen Gewässerrandstreifen von beidseits 10 Metern entlang von Gewässern einhalten. Damit müssen auch PV-Freiflächen-Anlagen an Land einen Abstand von mindestens zehn Metern vom nächsten Gewässerrand aufweisen. In diesem Streifen seien nach dem Wassergesetz Baden-Württemberg keine baulichen Anlagen zulässig, so der LNV weiter. Hintergrund ist, dass die Gewässerrandstreifen wichtige ökologische Funktionen übernehmen. Sie dienen unter anderem der Sicherung des Wasserabflusses und der Minderung von Stoffeinträgen. Deshalb sind Versiegelung oder Bebauung gesetzlich tabu. Der LNV habe sich dazu beim zuständigen Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in Stuttgart rückversichert. Dieses habe bestätigt, dass die Tatsache, für den Bau der Freiflächen-Solaranlagen grundsätzlich einen Bebauungsplan aufstellen zu müssen, nicht zum Entstehen eines planungsrechtlichen Innenbereichs führe. Dort gälte nur ein Abstand von 5 Metern. Somit bleibe die Vorgabe von zehn Metern Abstand planungsrechtlich bindend. Quelle: LNV | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH