EU: Einigung CO₂-Grenzausgleichssystem zu vereinfachen

Die Europäische Kommission begrüßt die heute zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat erzielte vorläufige politische Einigung über den Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung und Stärkung des CO₂-Grenzausgleichssystems der EU.

Am 26. Februar 2025 schlug die Kommission Vereinfachungen der CBAM-Verordnung vor, um den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu verringern und gleichzeitig die Funktionalität der CBAM-Maßnahme beizubehalten. Der wichtigste Aspekt des Vorschlags ist eine neue Freigrenze von 50 Tonnen für CBAM-Waren. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die einen einzigen massenbasierten Schwellenwert von 50 Tonnen eingeführter Waren pro Einführer:in und Jahr nicht überschreiten, von den CBAM-Verpflichtungen befreit sind. Die vorgeschlagene Maßnahme wird daher hauptsächlich für KMU und Einzelpersonen gelten, die kleine oder vernachlässigbare Mengen von Waren einführen, die unter die CBAM-Verordnung fallen. Als Ergebnis des Deals für eine saubere Industrie ist er ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU und zur Erschließung unseres gesamten wirtschaftlichen Potenzials und unserer Investitionskapazität.

Ziel der Vereinfachung

Die Vereinfachung zielt darauf ab, die Einhaltung der CO 2 -Grenzausgleichssystem-Verordnung kosteneffizient zu verbessern, ohne ihre Klimaziele zu gefährden. Etwa 99 Prozent der Emissionen der eingeführten CBAM-Waren würden weiterhin abgedeckt. Das übergeordnete Ziel besteht darin, den Regelungs- und Verwaltungsaufwand sowie die Befolgungskosten für EU-Unternehmen, insbesondere KMU, zu verringern.

Darüber hinaus enthält der Vorschlag mehrere Vereinfachungen für alle Einführer von CBAM-Waren, die über dem Schwellenwert liegen. Dies betrifft insbesondere das Genehmigungsverfahren, die Datenerhebungsverfahren, die Berechnung der grauen Emissionen, die Vorschriften für die Emissionsprüfung, die Berechnung der finanziellen Haftung der zugelassenen CBAM-Anmelder:innen (Parteien, die Waren einführen möchten, die dem CBAM unterliegen) im Jahr der Einfuhren in die EU und die Forderung der zugelassenen CBAM-Anmelder:innen nach in Drittländern gezahlten CO 2 -Preisen.

Nächste Schritte

Das Europäische Parlament und der Rat müssen das Paket nun förmlich annehmen, bevor es in Kraft treten kann. Die Verordnung tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft.

Das CBAM befindet sich derzeit in der Übergangsphase des Lernens. Die endgültige Phase beginnt am 1. Januar 2026.

Diese Vereinfachung ist ein notwendiger erster Schritt vor einer umfassenderen Überprüfung des CO 2 -Grenzausgleichssystems, die im Laufe dieses Jahres durchgeführt wird und mit einem Legislativvorschlag zur Ausweitung des CO 2 -Grenzausgleichssystems auf nachgelagerte Produkte und zur Einführung zusätzlicher Umgehungsmaßnahmen einhergehen wird. Die Kommission untersucht auch, wie das Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen bei der Ausfuhr von CBAM-Produkten verhindert werden kann. Der Vorschlag zur Vereinfachung des CO 2 -Grenzausgleichssystems ist Teil des am 26. Februar 2025 vorgelegten Vereinfachungspakets „Omnibus I“ der Kommission.

Weitere Informationen finden Sie auf der CBAM-Website und im Omnibus I und II Q&A.

Wopke Hoekstra, Mitglied der Kommission für Klima, Netto-Null-Emissionen und sauberes Wachstum:

“Dieses Abkommen ist sowohl für die Klimapolitik als auch für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen ein Gewinn. Wir haben in Rekordzeit eine Vereinbarung besiegelt, die 90 Prozent der Unternehmen vom CO 2 -Grenzausgleichssystem (CBAM) ausnimmt und gleichzeitig 99 Prozent der Emissionen erfasst. Diese Vereinfachung war der notwendige Schritt, bevor wir das CO 2 -Grenzausgleichssystem stärken konnten.”

