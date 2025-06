Met Group weiht Ungarns größten Batteriespeicher ein

Auf dem Gelände des Kraftwerks Dunamenti im ungarischen Százhalombatta hat die Met Group heute den aktuell größten autonomen Batteriespeicher (Battery Energy Storage System, BESS) des Landes in Betrieb genommen. Die Anlage verfügt über eine Gesamtleistung von 40 Megawatt (MW) und eine Speicherkapazität von 80 Megawattstunden (MWh; 2-Stunden-Zyklus).

Es ist das jüngste Beispiel in einer Reihe von Investitionen der Met Group in BESS-Projekte in ganz Europa. Bereits 2022 hatte das Schweizer Unternehmen am Standort ihres Kraftwerks Dunamenti einen 4 MW-/ 8 MWh-Speicher auf der Grundlage von Tesla Megapack 2-Batterien installiert.

Mit dem neuen Batteriesystem wollen die Met Group und das Kraftwerk Dunamenti die Energiewende in Ungarn verstärken. Die derzeitige Speicherkapazität aller BESS-Einheiten vor Ort würde ausreichen, um den gesamten Bedarf an öffentlicher Beleuchtung in der nahe gelegenen Hauptstadt Budapest für vier Stunden zu decken. Der neu installierte Batteriespeicher stammt von Huawei Technologies, als Hauptauftragnehmer:in für das Projekt fungierte die ungarische Forest-Vill Ltd.

Stimmen zum Speicher-Projekt

Péter Horváth, CEO des Kraftwerks Dunamenti, sagte bei der offiziellen Einweihungsfeier: „Der Einsatz von Batteriespeichersystemen ist zentral im Hinblick auf die Energiewende, da sie es ermöglichen, zusätzliche erneuerbare Energiequellen in das Stromnetz zu integrieren.“



Péter Kaderják, Präsident des ungarischen Batteriespeicherverbandes, fügte hinzu: „Wir müssen auch hierzulande die erneuerbaren Energien so umfassend wie möglich nutzen und dabei bewährte, kostengünstige Technologien einsetzen. Unser Verband unterstützt die ungarische Energiepolitik, die der Energiewende höchste Priorität einräumt.“

Auch zukünftig Batteriespeicher geplant

Mit ihren laufenden Investitionen in BESS-Projekte in ganz Europa – wie der Übernahme von Comax, einer französischen Betreiber:in und Entwickler:in von Batteriespeichern Ende 2024 – unterstützt die Met Group die Energiewende. Flexible Lösungen werden dabei immer wichtiger. Die Schweizer Gruppe setzt auch auf die Entwicklung hybrider Projekte in mehreren europäischen Ländern. Dort werden dann neue Solarparks direkt vor Ort mit Batteriespeichern kombiniert.

Eröffnung im Kraftwerk Dunamenti Foto: Met Group

Über Met Group

Die Met Group ist ein integriertes europäisches Energieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Die Gruppe ist in den Bereichen Erdgas, Strom und Öl tätig. Zudem konzentriert sie sich auf den Multi-Commodity-Großhandel, -Handel und -Vertrieb sowie auf Energieinfrastruktur und Industrieanlagen.

Quelle: Met Group | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH