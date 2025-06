Windenergy Trend:index: Stimmung in Windindustrie verschlechtert

Grafik: Wind:research

Laut Windenergy Trend:index hat sich die Stimmung in der globalen Windenergie-Branche zwar verschlechtert, bleibt aber weiterhin positiv. Nur in Nordamerika rutscht sie in den negativen Bereich ab.

Die Messe WindEnergy Hamburg und das Windenergie-Marktforschungsinstitut Wind:research haben die fünfzehnte Auflage des Stimmungsbarometers Windenergy Trend:index (WEtix) vorgelegt. Der WEtix verzeichnet im Vergleich zum zurückliegenden Jahr einen Rückgang der Stimmung im Windenergie-Markt. Das betrifft sowohl den Onshore- als auch den Offshore-Bereich. Dabei ist die Stimmung in den Märkten Asiens, Europas und Deutschlands ist nach wie vor deutlich im positiven Bereich, auch wenn die Bewertungen negativer ausfallen als in der letzten Befragung. Der prägnanteste „Ausreißer“ ist der nordamerikanische Markt, dessen Bewertung wesentlich negativer ausfällt als jene der übrigen regionalen Märkte. Insbesondere die Politik des neu gewählten US-Präsidenten Trump dürfte hier stark Einfluss genommen haben. Es handelt sich um den deutlichsten Verlust in der Bewertung, die bisher im WEtix erfasst werden konnte. Weiterhin geht die Windenergie-Branche von einem technologischen Fortschritt bei der Turbinengröße im Bereich On- und Offshore aus. Im Vergleich zur letzten Ausgabe des WEtix erwarten die Befragten für das Jahr 2030 eine geringfügig niedrigere Leistung von neu installierten Onshore-Turbinen – im Durchschnitt etwa 8,46 MW. Im Offshore-Bereich geben die Befragten an, dass die zu erwartende Leistung von neu installierten Turbinen für das Jahr 2030 durchschnittlich bei 19,4 MW liegt, was einen geringfügigen Anstieg im Vergleich zur letzten Befragung bedeutet. Zudem gehen die Befragten von Verzögerungen im Neubau von Windenergie-Projekten durch Netzengpässe aus. Im Onshore-Bereich wird mit 2,8 Jahren Verzögerung gerechnet, im Offshore-Bereich mit 3,2 Jahren. Für das Stimmungsbarometer Windenergy Trend:index haben im Rahmen der aktuellen Umfrage von Mitte März bis Mitte Mai 2025 mehr als 900 Personen ihre Einschätzung zu den Entwicklungen der weltweiten On- und Offshore-Windindustrie abgegeben. Der Windenergy Trend:index Frühjahr 2025 ist unter diesem Link zu finden. Quelle: Hamburg Messe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH