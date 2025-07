14 eActros 600 starten mit Sternfahrt auf Fernverkehrsrouten

Eine Flotte von 14 eActros 600 startete am Montag mit einer symbolischen Sternfahrt in den ersten Praxiseinsatz am Standort Wörth. Durch das Projekt „Electrify Inbound Logistics“ will Daimler Truck die Zulieferlogistik der Werke Wörth am Rhein, Gaggenau, Kassel und Mannheim in den kommenden Jahren vollständig elektrifizieren. Dafür nutzen Logistikpartner:innen bei ihrer Werksbelieferung mit Teilen und Komponenten aus Deutschland und Europa den batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600.

Daimler Truck will den Transportsektor zu einem CO₂-freien Fahrbetrieb vorantreiben. Die Routen im Fernverkehr zu elektrifizieren, um die Mercedes-Benz Lkw-Werke in Deutschland zu versorgen, soll zudem die eigenen Logistikprozesse dekarbonisieren.

Stimmen von Mercedes-Benz Trucks zum Fernverkehr

Achim Puchert, CEO Mercedes-Benz Trucks, sagt: „Mit der heute gestarteten Sternfahrt und dem Start der batterieelektrischen Fernverkehrslogistik zur Versorgung unserer deutschen Werke setzen wir ein starkes Zeichen für die emissionsfreie Zukunft des Transports.“

Jürgen Distl, Leiter Operations Mercedes-Benz Trucks, fügt hinzu: „Wir haben in den letzten zwei Jahren bereits mehr als 20 Prozent unserer direkt beauftragten Transporte mit Produktionsmaterial auf regionalen Anlieferrouten elektrifiziert. Das sind über 100 Lkw-Einfahrten pro Tag mit batterieelektrischen Lkw in unsere Werke. Jetzt erweitern wir unseren Fokus gemeinsam mit unseren Logistik-Partnern auf das europäische Frachtnetzwerk.“

Mercedes-Benz eActros 600 für sukzessiven Ausbau einer elektrifizierten Inbound-Logistik im Fernverkehr

Bislang bedienen auf regionalen Routen der Inbound-Logistik die batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 300 und 400 den schweren Verteilerverkehr. Sie fuhren im Jahr 2024 auf rund 40 verschiedenen Routen etwa zwei Millionen Kilometer rein elektrisch und im Fahrbetrieb CO₂-frei. Mit dem Einsatz des Mercedes-Benz eActros 600 auf Fernverkehrstouren soll dieser Anteil weiter steigen. Seit Herbst 2024 ist ein eActros 600 Testfahrzeug regelmäßig auf der Strecke zwischen den Mercedes-Benz Werken Kassel und Wörth unterwegs.

Die Sternfahrt soll zeigen, dass auch längere Transportdistanzen des Fernverkehrs mit dem eActros 600 batterieelektrisch abgedeckt werden können. Die beteiligten Speditionspartner übernehmen jeweils eine von vierzehn Routen. Diese liegen zwischen 150 km und 600 km, teilweise sogar länderübergreifend von und nach Italien, Tschechien und Luxemburg. Wo es erforderlich wird, nutzen die Fahrzeuge öffentliche Ladeinfrastruktur entlang der Strecke. Dies erfolgt zusätzlich zum Depot-Laden an den Standorten von Daimler Truck sowie den Depots der Speditionen. Geplant ist, mit dem eActros 600 von nun an jährlich bis zu 2,5 Millionen Kilometer im Fahrbetrieb CO₂-frei zurückzulegen.

Teilnehmende Logistikpartner:innen

Zu den teilnehmenden Speditionen in der Inbound-Logistik von Mercedes-Benz Trucks gehören:

Alfred Schuon Internationale Spedition & Logistik, Duvenbeck, Edgar Rothermel Internationale Spedition, Ernst Frankenbach Spedition, Fercam S.p.a., Gruber Logistics, HAAF Spedition, H. Ristelhueber’s Nachfolger Spedition, LKW WALTER, Paul Schockemöhle Logistics, Petko Angelov BG, Raben Group, Seifert Logistics Group, Spedition Bork und Walter Schmitt.

Das 2023 gestartete Projekt „Electrify Inbound Logistics“ wurde kürzlich mit dem VDA-Logistik-Award 2025 ausgezeichnet.

Weiterer Ausbau der werkseigenen Ladeinfrastruktur mit TruckCharge

Zum künftigen Inbound-Logistikkonzept von Mercedes-Benz Trucks eines emissionsfreien Anlieferverkehrs gehört der Aufbau einer werkseigenen Ladeinfrastruktur an den Daimler Truck Produktionsstandorten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Speditionen ihre E-Lkw während der Warte- und Entladezeiten laden können. Am Standort Wörth beispielsweise sind bereits 15 Ladesäulen auf dem Werksgelände installiert und in Betrieb genommen. Sechs davon sind TruckCharge Schnellladesäulen mit 400 kW. In den Werken Gaggenau, Kassel, Mannheim plus dazugehörige Außenlager sind insgesamt elf Ladesäulen in Betrieb. Sieben davon sind TruckCharge Schnellladesäulen mit 400 kW. Im laufenden Jahr 2025 ist die Installation von weiteren acht Schnellladesäulen über alle deutschen Standorte hinweg geplant.

Für einen Hochlauf der Elektromobilität will Daimler Truck gemeinsam mit Partner:innen die Ladeinfrastruktur massiv ausbauen. Dies soll zum einen über das Joint Venture Milence erfolgen, das europaweit ein öffentliches Netz mit 1.700 Ladepunkten errichtet. Zum anderen mit einem geplanten halböffentlichen Ladenetz mit über 3.000 Schnellladepunkten bis zum Jahr 2030. Die neue Semi-Public Charging Ladeoption für E-Lkw soll als Daimler TruckCharge Lösung innerhalb von Betriebshöfen die Ladeinfrastruktur zur externen, entgeltlichen Nutzung öffnen. Beim Semi-Public Charging können Unternehmen eigene Ladesäulen zu Zeiten ohne Eigenbedarf zur Verfügung stellen. Sie helfen so dabei mit, für ein flächendeckenderes Ladenetzwerk für E-Lkw zu sorgen.

Seit 2022 gibt es einen Ladepark im Branchen-Informations-Center (BIC) in Wörth am Rhein, in Werksnähe. Gedacht ist dieser, um Ladesäulen und Ladekonzepte verschiedener Hersteller:innen zu testen. Die Expert:innen von Mercedes-Benz Trucks können dann vor Ort maßgeschneiderte Ladelösungen erarbeiten.

Was sind die Besonderheiten des eActros 600?

Ende November vergangenen Jahres startete Mercedes-Benz Trucks die Serie eActros 600 im Mercedes-Benz Werk Wörth. Seit Dezember 2024 liefert das Unternehmen den zum „International Truck of the Year 2025“ gewählten E-Lkw aus.

Reichweite und mögliche Laufleistung des E-Lkw

Die hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden sowie eine neue elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung ermöglichen eine Reichweite des eActros 600 bis zu 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Diese Reichweite erzielten sie unter praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht. Der eActros 600 soll am Tag sogar mehr als 1.000 Kilometer zurücklegen können. Zwischenladen während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrpausen macht dies bei vorhandenen Ladestationen möglich.

Details zu Batterie und Zuggewicht

Der eActros 600 verfügt über drei Batteriepakete mit jeweils 207 kWh. Diese bieten eine installierte Gesamtkapazität von 621 kWh. Die Batterien basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP) und zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Im Gegensatz zu anderen Batteriezelltechnologien können zudem über 95 Prozent der installierten Kapazität bei der LFP-Technologie genutzt werden. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite bei gleich viel verbauter Batteriekapazität. Das Fahrzeug ist technisch auf ein kombiniertes Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen ausgelegt. Mit einem Standardauflieger hat der eActros 600 in der EU eine Nutzlast von etwa 22 Tonnen.

Weiteres aus dem Unternehmen

Über das Mercedes-Benz Werk Wörth

Mercedes-Benz Trucks gründete das Lkw-Montagewerk in Wörth am Rhein im Jahr 1963. Seitdem bauten die Mitarbeiter:innen dort rund 4,4 Millionen Lkw. 2021 startete die Serienproduktion des batterieelektrisch angetriebenen Mercedes-Benz eActros 300/400 für den Verteilerverkehr. 2022 folgte der zweite Elektro-Serien-Lkw Mercedes-Benz eEconic für den Kommunaleinsatz. Ende 2024 kam der Serienstart des Mercedes-Benz eActros 600 für den Fernverkehr dazu.

Nachhaltigkeit bei Daimler Truck

Daimler Truck will eine branchenweite Transformation vorantreiben und den Transport wie die Personenbeförderung durch technische Innovationen im Fahrbetrieb CO₂-frei gestalten. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge während der Fahrt keine CO₂-Äquivalente ausstoßen, also weder Kohlenstoffdioxid noch andere Treibhausgase wie Methan und Lachgas. Dazu beitragen will Daimler Truck mit batterieelektrischen oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen.

