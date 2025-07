Batteriespeicher im Baltikum: Trina Storage und Stiemo kooperieren

Zur Bereitstellung eines BESS-Portfolios im GWh-Maßstab im Baltikum haben Trina Storage und Stiemo eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Erste Batteriespeicherprojekte mit 180 MWh Speicherkapazität in Litauen sind bereits gesichert.

Trina Storage, die Energiespeichersparte des chinesischen Photovoltaik-Herstellers Trinasolar, und das litauische EPC-Unternehmen Stiemo haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung für die Errichtung von Batteriespeichersystemen (BESS) mit einer Kapazität von mehreren GWh in Litauen und Osteuropa in den nächsten 2 bis 3 Jahren geschlossen.

Als Grundlage für diese langfristige Zusammenarbeit haben die Partner Abkommen für drei erste BESS-Projekte in Litauen unterzeichnet, die sich in Anyksciai, Skuodas und Jonava befinden. Jedes Projekt wird 30 MW Leistung und 60 MWh Speicherkapazität bereitstellen. Die Arbeiten sollen im Dezember 2025 beginnen, die Inbetriebnahme erwartet man für Mitte 2026. „Osteuropa ist ein schnell wachsender Markt für Großspeicher und die strategische Partnerschaft mit Stiemo sowie die drei ersten Projekte sind der Auftakt einer umfassenden Strategie zur Bereitstellung flexibler Kapazitäten im Gigawatt-Maßstab im baltischen Raum und darüber hinaus,“ sagt Gabriele Buccini, Head of Trina Storage Europe.

In den Projekten soll die integrierte Speicherlösung Elementa 2 von Trina Storage zum Einsatz kommen, welche das Batteriesystem, das MV Skid und das PCS sowie die Netzintegration umfasst. Das Unternehmen hat das Elementa System für schnellen Einsatz und langfristige Flexibilität entwickelt. Es soll wichtige Ausgleichsfunktionen für das expandierende litauische Stromnetz bereitstellen und die Integration von Wind- und Solarenergie unterstützen, während es gleichzeitig dazu beiträgt, Abregelungen zu vermeiden und die Energie-Resilienz zu verbessern.

Die Partner prüfen aktuell weitere BESS-Standorte mit dem gemeinsamen Ziel, in den nächsten drei bis fünf Jahren Kapazitäten von mehreren Gigawatt zu erreichen. Dazu gehören weitere Co-Location sowie reine Speicherprojekte, die auf Netzbedarfe, regulatorische Entwicklungen (wie MACSE-Ausschreibungen) und den zunehmenden Ausbau von erneuerbaren Energien in der Region reagieren.

Quelle: Trina Storage | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH