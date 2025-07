Batteriespeicher für Photovoltaik-Solarparks: Komplettpaket von Enerfin

Enerfin bietet Solarparkbetreibern die Speicher-Finanzierung, die Installation des Batteriespeichers in Co-Location zur Photovoltaik-Freiflächenanlage und ein Power Purchase Agreement als Komplettpaket an.

Die Enerfin AG startet ein Komplettangebot für Power Purchase Agreements (PPA) mit Grünstromspeichern. Enerfin finanziert und installiert dabei Batteriespeicher mit passender Leistung und Kapazität in Co-Location zu den Solarparks. Investitionen für den Solarparkbetreiber entfallen. Teil des Angebots ist zudem ein PPA mit einer Laufzeit von 20 Jahren und monatlicher Abrechnung. Die Konditionen sollen signifikante Mehrerträge gegenüber der herkömmlichen Direktvermarktung des Solarstroms ermöglichen.

Im neuen Paketangebot übernimmt Enerfin neben der Finanzierung auch die Lieferung und den netzdienlichen und Redispatch-2.0-konformen Betrieb des Speichers. Das Angebot eignet sich für Solarparks von 1 bis 120 MW Leistung. Die Machine-Learning-basierte Software des Enerfin-Schwesterunternehmens Lynus AG sorgt für eine Marktpreisverschiebung in Hochpreisstunden und soll den Speicher optimal am Spotmarkt vermarkten. Die Software fußt auf einem umfassenden Energiemanagementsystem und wird bereits in über 1.500 Wohn- und Gewerbeobjekten sowie Mieterstromprojekten eingesetzt.

Durch die Kombination aus Finanzierung, Hardware, Software sowie Betrieb, Handel und Administration aus einer Hand entfallen für Solarpark-Betreiber IT-Aufwände, Schnittstellenprobleme und weitere Risiken. „Für Betreiber von Solarkraftwerken bedeutet die Anschaffung eines Batteriespeichers normalerweise zusätzliche Planung, Kapitalbedarf, Bautätigkeiten und Abstimmung mit dem Vermarkter. Um das zu vermeiden, haben wir das neue Batterie-PPA-Paket besonders einfach und dennoch profitabel gestaltet“, sagt Enerfin-CEO Paul Hauser.

Für die unterschiedlichen Anforderungen von Solarparks wählt Enerfin die passende Kombination der Batteriespeicher, die das Unternehmen jeweils liefert und installiert. Die Speicher sind modular aufgebaut und haben in der kleinsten Ausführung eine Kapazität ab rund 400 kWh. Dadurch ist es möglich, die Einheiten flexibel im Solarpark zu verteilen. Das geringe Gewicht der Batterie-Module von unter vier Tonnen erleichtert Logistik und Transport innerhalb des Solarparks und vermeidet eine zusätzliche Bodenverdichtung.

Quelle: Enerfin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH