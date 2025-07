Eprimo: Bonus für Neukunden – PV-Balkonkraftwerk von Netto

Neukunden des Energiediscounters Eprimo erhalten einen Gutschein für eine Mini-PV-Anlage aus dem Onlineshop des Lebensmittel-Discounters Netto. Der Wert: bis zu 200 Euro.

Energieanbieter Eprimo will Neukunden durch eine Kooperation mit dem Discounter Netto locken. Wie Eprimo mitteilte, erhalten neue Kunden bei einem Vertragsabschluss einen Gutschein für ein Balkonkraftwerk. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion bekommen Kundinenn und Kunden, die bis Ende August zu dem Versorger wechseln, einen Gutschein im Wert von bis zu 200 Euro für eine steckerfertige Mini-PV-Anlage aus dem Online-Shop von Netto.



„Eprimo und Netto zeigen gemeinsam, dass Photovoltaik kein Luxus mehr ist. Das Interesse an Solarenergie ist weiterhin groß, aber der Preis wurde lange Zeit als Hürde empfunden. Deshalb möchten wir günstige, qualitativ hochwertige Anlagen zum Alltagsgegenstand von noch mehr Menschen machen“, so Katja Steger, CEO von eprimo, zum Beginn der langfristigen Kooperation zwischen beiden Partnern.



Die Netto-Kooperation ist Teil der aktuellen eprimo Solarkampagne. Damit setzt sich der Ökoenergieversorger zum Ziel, Photovoltaik für möglichst alle Verbraucherinnen und Verbraucher zugänglich zu machen – auch für Mieterinnen und Mieter, die seit 2024 das Recht auf Vermieterzustimmung zur Installation einer Balkonsolaranlage haben.

Eprimo sei ferner Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter und versorge mehr als 1,7 Millionen Haushalte mit Ökostrom und Gas. Das Unternehmen biete Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten.

Quelle: Eprimo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH