BEG-Heizungsförderung der KfW: Mehr Anträge im ersten Halbjahr 2025

Im ersten Halbjahr 2025 hat die bundeseigene Förderbank KfW drei Mal so viele Förderanträge für neue Heizungen bewilligt wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mehr als 80 Prozent aller Anträge betrafen Wärmepumpen

Vom Januar bis Juni dieses Jahres hat die KfW im Programm BEG-Einzelmaßnahmen rund 150.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Im ersten Halbjahr 2025 waren es etwa 50.000. Somit stieg die Zahl der Förderanträge in der KfW-Heizungsförderung im ersten Halbjahr 2025 um den Faktor Drei an. Die meisten Bewilligungen fanden im Februar statt. Seither sinkt die Zahl wieder. Nach der Bundestagwahl war unklar, wie viele Mittel dieses Jahr für die BEG-Förderung zur Verfügungen stehen würden. Das war für viele Bürger:innen Anlass, rechtzeitig einen Antrag zu stellen. Nach wie vor hat die Bundesregierung keine Neuaufstellung der BEG-Förderung bekannt gegeben. Im Haushaltsentwurf für 2026 ist jedoch eine Steigerung der Mittel vorgesehen.

Wärmepumpen dominieren Heizungsförderung im ersten Halbjahr 2025

Das erste Halbjahr 2025 hat einen verstärken Trend hin zu Wärmepumpen gezeigt. 82 Prozent aller Bewilligungen entfielen auf Wärmepumpen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es rund 74 Prozent. Die Anzahl der bewilligten Anträge für Wärmepumpen stieg von knapp 38.000 auf mehr als 124.000 an. Der Absatz von Wärmepumpe betrug im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 139.00 Geräte. Folglich werden fast alle Wärmepumpen mit Förderung eingebaut.

Bei Solarthermie-Anlagen blieb die Antragszahl mit rund 2.500 nahezu konstant. Biomassekessel legten von 8.000 auf 15.000 zu. Anschlüsse an Gebäudenetze und Wärmenetze waren 2025 weniger gefragt als 2024. Bei den Gebäudenetzen gab es im ersten Halbjahr 2024 knapp 2.000 Bewilligungen, 2025 waren es nur rund 500. Bei den Anträgen für Anschlüsse an Wärmenetze waren es von Januar bis Juni 2024 fast 13.000, im gleichen Zeitraum dieses Jahres bewilligte die KfW nur gut 7.000. Für Brennstoffzellenheizungen, innovative Heiztechnologien und Wasserstoff-fähige Heizungen können Bürger:innen ebenfalls Mittel aus dem BEG-Topf bekommen. 15 Anträge für Brennstoffzellenheizungen, 162 innovative Heizungen und 162 Wasserstoff-fähige Heizungen hat die KfW im ersten Halbjahr 2025 bewilligt. Auch in diesen Segmenten gehen die Zahlen zurück.

Informationen über die Förderbedingungen der BEG-Förderung sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: BMWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH