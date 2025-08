Photovoltaik-Großhändler Baywa re Solar Trade vertreibt Batteriespeicher von WHES

Baywa re Solar Trade und der chinesische Speicherhersteller WHES haben eine exklusive Vertriebspartnerschaft für gewerbliche Energiespeicherlösungen auf dem europäischen Markt vereinbart.

Der Photovoltaik-Großhändler Baywa re Solar Trade erweitert sein Angebot im Bereich gewerblicher Energiespeicherlösungen in Europa. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem Tier-1-Hersteller WHES vertreibt das Unternehmen ab sofort dessen Batteriespeichersysteme in den wichtigsten europäischen Märkten, mit Exklusivverträgen in Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Österreich, der Schweiz sowie in Litauen, Griechenland, Albanien und dem Kosovo. „Mit WHES gewinnen wir einen Partner, der unsere hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Systemintegration erfüllt“, sagt Alexander Schütt, Chief Operating Officer bei Baywa re Solar Trade.

Die Batteriespeichersysteme sind für Anwendungen in Gewerbe und Industrie (C&I-Bereich) konzipiert. Ferner sollen sie sich durch ein modulares Design auszeichnen. Dabei enthaltne sie laut Hersteller unternehmenseigene Komponenten zur Stromumwandlung (PCS) und zum Batteriemanagement (EMS) sowie Batteriemodule des Herstellers Catl, der auch strategischer Anteilseigner von WHES ist. Die vormontierten Einheiten sind IP55-zertifiziert und für den Außeneinsatz geeignet. Zudem unterstützt die Smart-Energy-Plattform Pangu OS das Energiemanagement und ermöglicht eine flexible Skalierung je nach Projektgröße. Zielgruppen sind Installateure und EPC-Unternehmen.

„Diese Vereinbarung markiert einen bedeutenden Meilenstein für WHES auf unserem Weg, das Geschäft mit kommerziellen Speicherlösungen europaweit strategisch auszubauen“, sagt John Susa, Chief Sales Officer bei WHES. Die Partnerschaft mit Baywa re Solar Trade eröffne neue Möglichkeiten, zentrale Märkte in der Region zu erschließen.

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH