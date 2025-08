Solarmobilität: Sono Motors tritt unter neuem Markennamen Sonosolar auf

Unter der neuen Marke Sonosolar bietet die Sono Motors GmbH Photovoltaik-Technologie für die Integration in leichte Nutzfahrzeug, Busse und Lkw an.

Die Sono Motors GmbH tritt nun unter der Marke Sonosolar auf. Rechtlich bleibt das Unternehmen die Sono Motors GmbH, operativ und in der Markenkommunikation wird es künftig unter Sonosolar firmieren. Diese Änderung soll die Strategieänderung des Unternehmens widerspiegeln. Denn es hatte die Herstellung von Solarautos im Jahr 2023 im Zuge eines Schutzschirmverfahrens beendet und will nun als Entwickler der Solartechnologie für Fahrzeuge auftreten. „Mit dem Rebranding wollen wir unsere Entwicklung visualisieren und Solar in den Vordergrund stellen, anstatt Motors – da wir schon seit geraumer Zeit kein PKW Hersteller mehr sind”, so Georg Zurmühl, Head of Commercial bei Sonosolar.

Das Angebot des Unternehmens umfasst modulare Systeme für unterschiedliche Anwendungen – vom leichten Nutzfahrzeug bis hin zu Bussen und Lkw. Darunter fallen:

Solarmodule speziell für Fahrzeuganwendungen

Eigens entwickelte Solar-Laderegler (Hardware & Firmware)

Digitale Datenservices zur Solarüberwachung

Individuelle Integrationskonzepte

Lösungen für Serienintegration (OEM) und Nachrüstung (Retrofit)

„Wir liefern nicht nur Solarkomponenten. Wir bauen Systeme, die auf der Grundlage unserer Erfahrung entwickelt und für den Einsatz in der Praxis konstruiert wurden“, sagt Denis Azhar, Geschäftsführer von Sonosolar. Das Unternehmen Sono Motors GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sono Group N.V.

Laut Unternehmen verfügt man über eine solide finanzielle Basis, um zuverlässige, skalierbare Lösungen für globale Partner anzubieten. Das multidisziplinäre Team mit Expert:innen aus den Bereichen Automobil, Solar, Elektronik und digitale Systeme hat robuste PV-Module, eigene Solarladeregler und intelligente digitale Solardatenlösungen entwickelt. Damit soll eine nahtlose Integration in jede Fahrzeugplattform möglich sein.

Quelle: Sono Motors GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH