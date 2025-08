Windenergie: Koehler Renewable Energy und CMB Energy gründen Joint Venture

Die neue Gesellschaft KB Renewables soll bis 2030 ein Windenergie-Portfolio mit einer installierten Leistung von 1 Gigawatt entwickeln und betreiben. Das Joint Venture soll eine zentrale Rolle in der Energieversorgung der Koehler-Gruppe einnehmen.

Koehler Renewable Energy, Tochter des Papierherstellers Koehler, hat ein Joint Venture mit CMB Energy gegründet. Die neue Gesellschaft KB Renewables soll sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Windenergieanlagen konzentrieren. Auch Photovoltaik oder Batteriespeicherprojekte sind angedacht. Koehler Renewable Energy hält 80 % der Anteile an der neuen Windenergie-Gesellschaft, die restlichen 20 % liegen bei CMB Energy.

Das Ziel von KB Renewables ist ambitioniert: Bis 2030 will man ein Windenergie-Portfolio mit einer installierten Leistung von 1 Gigawatt aufbauen. Dabei setzt das Joint Venture sowohl auf eigene Projektentwicklungen als auch auf den Zukauf von bestehenden oder bereits projektierten Windparks. „Mit Koehler Renewable Energy haben wir einen finanzstarken Partner an unserer Seite, der als strategisch denkendes Familienunternehmen ideal zu uns passt“, sagt Claus M. Brodersen, Geschäftsführer der neuen Gesellschaft und Gründer mehrerer Energieunternehmen, darunter CMB Energy, iTerra Energy, Nordgröön sowie Naxxar Renewables Srl in Rumänien.

Von Seiten der Koehler Renewable Energy hat man Nicolas Christoph, Bereichsleiter Windkraft, Solar, Hydro & Business Development, als weiteren Geschäftsführer von KB Renewables bestellt. Dabei soll die neue Gesellschaft auf langjährige Partnerschaften in der Windenergie-Branche setzen und soll eine nachhaltige Projektentwicklung verfolgen mit Fokus auf Qualität und langfristige Wertschöpfung durch die Übernahme des Betriebs nach der Realisierung der jeweiligen Windkraftprojekte. Neben dem Beitrag zur Energiewende soll KB Renewables auch eine zentrale Rolle in der Energieversorgung der Koehler-Gruppe mit Windenergie einnehmen. Zudem sind Power Purchase Agreements (PPA) sowie Direktliefermodelle geplant.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam solide und nachhaltige Windprojekte zu realisieren, die nicht nur wirtschaftlich überzeugen, sondern auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung unserer eigenen Standorte innerhalb der Koehler-Gruppe leisten“, sagt Nicolas Christoph.

Quelle: Koehler-Gruppe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH