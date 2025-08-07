Energierecht: EnWG-Entwurf und CCS vom Kabinett beschlossen
07.08.2025 / Guido Bröer / Bürgerenergie / Geothermie / Politik / Recht / Solarthemen / Strom- und Wärmenetze / Windenergie / Wirtschaft
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch mehrere energiepolitische Gesetzentwürfe gebilligt, die unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) entstanden sind. Neben Beschleunigungsgesetzen für Offshore-Wind, Geothermie und Großwärmepumpen sowie für CO2-Speicherung (CCS) bringt die schwarz-rote Bundesregierung nun auch eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes in die parlamentarischen Beratungen ein.