Nachdem der Monatsmarktwert für Solarstrom im Mai und Juni unter 2 Cent/kWh gesunken war, stieg er im Juli auf fast 6 Cent/kWh an. Auch bei der Windenergie haben die Marktwerte angezogen.

Der Monatsmarktwert Solar kletterte im Juli 2025 auf einen Wert von 5,923 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Juni lag er noch bei 1,843 Cent/kWh. So ein starker Anstieg im Sommer ist für den Monatsmarktwert Solar untypisch und hängt mit dem schlechten Wetter und einem entsprechend geringen Solarstromangebot zusammen. Solarstrom war aber immer noch deutlich billiger als Strom zum Spotmarktpreis. Den Spotmarktpreis für den Juli geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 8,780 Cent/kWh an.

Bei den Monatsmarktwerten für die Windenergie ging es im Juli ebenfalls hinauf. Windstrom an Land kostete 8,171 Cent/kWh. Im Vormonat waren es nur 5,141 Cent/kWh. Der Monatsmarktwert für Windstrom auf See stieg im Juli 2025 auf 8,294 Cent/kWh. Auch das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vormonat, als Offshore-Windstrom rund 5,823 Cent/kWh kostete.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle Einspeisevergütung finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Auch im Juli gab es Stunden mit negativen Strompreisen. In Zeiten mit negativen Strompreisen von mehr als vier Stunden entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Solaranlagen mit Inbetriebnahme ab Juli 2016. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen entfällt die Förderung immer in Zeiten negativer Strompreise. Ausgefallene Zeiten hängt verlängern aber den Förderzeitraum von 20 Jahren.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH