Weltec Biopower eigenständig im Biogasanlagen-Bau

Nach der Trennung von der Weltec Holding und deren Umfirmierung in Nexogas Holding ist Weltec Biopower als eigenständiger Anbieter für die Planung und den Bau von Biogasanlagen auf dem Markt aktiv.

Die Weltec Biopower GmbH bekräftigt ihre Eigenständigkeit als Hersteller von Biogasanlagen. Im Jahr 2023 hatte sich Weltec Biopower von der Weltec Holding GmbH gelöst. Im Zuge dieser Trennung hatte sich die Weltec Holding im Juli 2025 in die Nexogas Holding GmbH umfirmiert. Die Weltec Biopower bleibt weiterhin eigenständig.

„Unser Kerngeschäft ist und bleibt die Planung und der Bau moderner, effizienter Biogasanlagen – von der Planung bis zur Inbetriebnahme“, sagt Jens Albartus, Geschäftsführer und Gesellschafter von Weltec Biopower. Im Gegensatz zur Nexogas, die als Betreiber von Biogasanlagen und Energieerzeuger agiert und deren Gesellschafterstruktur aus Finanzinvestoren besteht, konzentriert sich die Weltec mit Sitz in Vechta auf die Planung, Errichtung und Weiterentwicklung von Biogastechnologien.

Seit der Gründung hat Weltec Biopower in 27 Ländern weltweit mehr als 400 Biogasanlagen errichtet. Die eigene Serviceeinheit soll dafür sorgen, dass Kunden langfristig von der optimalen Leistung der Anlagen profitieren. Als Hersteller entwickelt und baut das Unternehmen Anlagen, sichert technische Rechte und bringt Innovationen auf den Markt. Betreiber hingegen fokussieren sich auf den wirtschaftlichen Betrieb vorhandener Anlagen und dessen Energievermarktung.

Alle technischen Rechte an den von Weltec entwickelten und gebauten Biogasanlagen liegen im alleinigen Eigentum des Unternehmens. Zudem wird das Unternehmen auch in Zukunft mit ihren Partnern zusammenarbeiten. Diese langjährigen Lieferantenbeziehungen sollen bewährte Qualität und Zuverlässigkeit garantieren.

