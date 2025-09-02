Enercity übernimmt norddeutsche Projekte zur Wärmeversorgung von EAM

Das Wärmeversorgungsunternehmen Enercity Contracting hat sechs Wärmeversorgungsprojekte in vier norddeutschen Städten mit insgesamt 13 MW Wärmeleistung vom regionalen Energieversorger EAM erworben.

Enercity Contracting, ein Tochterunternehmen des Energieversorgers Enercity AG aus Hannover, erwirbt von der Kasseler EAM sechs Projekte zur Wärmeversorgung im Norden von Deutschland. Die Projekte mit einer Gesamtwärmeleistung von 13 Megawatt befinden sich in Hamburg, Kiel, Lübeck und Neustadt am Rübenberge. Neben der Wärmeversorgung von Gebäudekomplexen umfasst das Portfolio auch drei Nahwärmenetze. „Die Projekte der EAM entsprechen unserem Kerngeschäft. Wir freuen uns darauf die Kunden weiterhin zuverlässig mit Wärme zu versorgen“, sagt Enercity-Contracting-Geschäftsführer Michael Hartung. Zudem will das Unternehmen durch den Zukauf auch die Präsenz im norddeutschen Raum steigern, wo sie mit zwei Niederlassungen in Hamburg und Bremen vertreten ist.

„Der Verkauf der Projekte erfolgt vor dem Hintergrund unserer Fokussierung auf den Kern unseres Geschäftsgebiets in der Mitte Deutschlands. Hier wollen wir verstärkt die Energie- und Wärmewende gestalten“, sagt Sven Nuhn, Geschäftsführer der EAM Natur Energie. „Beim Verkauf war es uns auch im Sinne unserer bisherigen Kunden in Norddeutschland wichtig, die Projekte an einen professionellen und verantwortungsbewussten Partner zu übergeben.“

Dabei sind die sechs Projekte in der Energie-Nordcluster GmbH gebündelt, einer Ausgliederung der EAM Natur Energie GmbH. Diese ist mit ihren norddeutschen Porjekten zur Wärmeversorgung nun rückwirkend zum 1. Januar 2025 Teil der Enercity Contracting Nord GmbH.

Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH