Windenergie: Qualitas Energy sucht Kooperationen auf Husum Wind 2025

Qualitas Energy zeigt anlässlich der Messe Husum Wind seine Expertise für neue Erneuerbare-Energien- und Repowering-Projekte. Das Unternehmen sucht die Zusammenarbeit mit Eigentümern von Windparks, Entwicklern und Kommunen.

Qualitas Energy, Finanzierungsunternehmen und Projektentwickler für erneuerbaren Energien nimmt vom 16. bis 19. September an der Husum Wind 2025 teil. Die Messe Husum Wind zählt zu den etabliertesten Fachmessen für Onshore-Windenergie in Europa und bringt Branchenführer sowie politische Entscheidungsträger zusammen. Qualitas Energy präsentiert dort seine Expertise in nachhaltigen Lösungen für Greenfield- und Repowering-Projekte.

„Unsere Vision ist es, die Energiewende durch den Ausbau unserer Entwicklungspipeline und die Realisierung unserer bestehenden Assets zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen langfristige Partnerschaften, die für Transaktionspartner, Kooperationspartner und lokale Gemeinden gleichermaßen echten Mehrwert schaffen“, sagt Johannes Overbeck, Co-CEO der Qualitas Energy Deutschland GmbH.

Mit einem fortgeschrittenen Entwicklungsportfolio von über 3 GW in Deutschland und mehr als 250 Mitarbeitenden national sieht sich Qualitas Energy als ein verlässlicher Partner für Windpark-Eigentümer, Kommunen und Projektentwickler. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie verstärkt das Unternehmen zudem sein Team in sämtlichen Bereichen entlang des gesamten Lebenszyklus eines Windenergieprojekts, von der Akquise über die Entwicklung bis hin zum Bau und Betrieb.

Eigentümer von Windparks, die einen Verkauf ihrer Anlagen in Erwägung ziehen, sowie Entwickler, Kommunen und andere Interessierte, die strategische Synergien ausloten möchten, können während der Messe mit dem Team der Qualitas Energy in Kontakt treten. Am Mittwoch, den 17. September findet um 17 Uhr das Qualitas Energy Networking Meet-up statt. Qualitas Energy bietet damit eine informelle Gelegenheit, mit dem Team ins Gespräch zu kommen, Ideen auszutauschen und mögliche Wege der Zusammenarbeit sowie berufliche Perspektiven zu besprechen.

Qualitas Energy präsentiert sich auf der Husum Wind in Halle 5, Stand 5C22.

Quelle: Qualitas Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH