Fraunhofer ISE: Pilotfertigung für US-Fabrik von TOPCon-Solarzellen

Am Fraunhofer ISE geht eine Pilotfertigung in Betrieb, auf der der US-Produzent Talon PV seine geplante Gigawattfabrik von TOPCon-Solarzellen optimieren kann. Sie ist eine Kopie der 4 GW-Produktionslinie, die 2026 an den Start gehen soll.

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE errichtet in Freiburg eine Pilotfertigung zum Test einer Gigawatt-PV-Fabrik in den USA. Wie das Forschungsinstitut mitteilte, geht es darum, das US-Unternehmen Talon dabei zu unterstützen, eine geplante 4 Gigawatt (GW) starke Produktion von TOPCon-Solarzellen in den USA aufzubauen. Im Rahmen des Hochlaufs entstehe die Pilotanlage im Freiburger Photovoltaik Technologie Evaluations Center (PV-TEC). Dort könne Talon PV das finale Produkt und das Fertigungs-Setup perfektionieren.



»Die Kopie der Fertigungslinie von Talon PV erlaubt es uns, sowohl Produkt also auch Prozess der neuen Fabrik noch vor Produktionsbeginn zu optimieren«, sagte Dr. Jochen Rentsch, Leitung PV-Technologie-Transfer am Fraunhofer ISE. »Das spart Zeit und Geld.« Dafür ergänze Talon PV den bestehenden Anlagenpark des Fraunhofer ISE in seinem PV-TEC um die spezifischen Fertigungsanlagen, wie sie in der 4 Gigawatt (GW) Fertigung in den USA stehen werden. Die Phase der Technologieauswahl und der Planung des Fabriklayouts seien ferner bereits abgeschlossen. Des Weiteren trainiere Talon PV Personal an den Anlagen in der Pilotline.

Weiterentwicklung auch nach Produktionsstart 2026

Nach dem Produktionshochlauf der US-Fabrik ließe sich an der »kleinen Schwester« der Fertigungs-Linie in Freiburg an der Weiterentwicklung der Solarzellen arbeiten. »Mit TOPCon-Solarzellen im G12 Format bringen wir den neusten Stand der Zelltechnik auf den Markt«, sagte Adam Tesanovich, Mitgründer und CEO von Talon PV. »Gleichzeitig blicken wir schon jetzt auf die nächste Solarzellen-Generation, insbesondere Perowskit-Silizium-Solarzellen. Das Fraunhofer ISE ist der ideale FuE Partner, um diese Entwicklungen mit uns voranzutreiben.«



Talon PV plane als Hersteller von G12, G12R und TOPCon Solarzellen amerikanische Modulhersteller zu versorgen und so die lokalen Lieferketten zu stärken. Das Fraunhofer ISE sei eines der weltweit größten Solarforschungsinstitute, das mit 400 Mitarbeitenden an technologischen Innovationen für die Photovoltaik-Industrie arbeitet. Es gelte als Erfinder und Namensgeber der TOPCon-Zellarchitektur, die im Jahr 2024 alle anderen Zelldesigns hinsichtlich des Marktanteils überholt habe. Das Institut ist eine der wenigen Organisationen außerhalb Chinas, das TOPCon-Solarzellen auch in den neuen, großen Solarzell-Formaten vollständig fertigen könne.

Der amerikanische Solarzellenhersteller Talon PV visiert den Produktionsstart Ende 2026 an.

