Hamburg Commercial Bank finanziert Solarenergie-Fonds
Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) stellt dem Nextenergy III (NEIII), vormals bekannt als Nextpower III ESG, eine revolvierende Kreditlinie (RCF) in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Nextenergy III ist ein privater Fonds, der sich ausschließlich auf den internationalen Solarinfrastruktursektor konzentriert. Der Fonds investiert gezielt in ausgewählte OECD-Länder, darunter die USA, Portugal, Spanien, Chile, Polen, Griechenland und Italien. Die Investment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Nextenergy Capital (NEC) verwaltet den Fond. Die neue Finanzierung dient der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur des Fonds sowie der Unterstützung wertsteigernder Investitionen.
Jean-Baptiste Bonnaud, Director of Investments bei Nextenergy Capital, sagt: „Diese Finanzierung der HCOB ermöglicht uns, flexibel auf Investitionsmöglichkeiten zu reagieren und gleichzeitig die Cashflows so zu steuern, dass Renditen optimiert werden. Das Project Finance-Team der Bank verfügt über ein hohes Maß an Expertise.“
NEIII hat man 2018 gegründet und er hat seitdem in 167 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1,8 GW in ausgewählten OECD-Ländern Kapital investiert. Unternehmensangaben zufolge kann eine installierte Solarleistung von 2 GW jährlich rund 2 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen reduzieren, was ungefähr einer Energieversorgung von 1,3 Millionen Haushalten pro Jahr entspricht.
„Diese Finanzierung unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Energieprojekte und trägt zur weiteren Diversifizierung unseres Project Finance-Portfolios bei“, sagt Hans Lötzer, Head of Project Finance bei der Hamburg Commercial Bank.
Quelle: HCOB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH
