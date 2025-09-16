Hamburg Commercial Bank finanziert Solarenergie-Fonds

Mit einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 50 Millionen US-Dollar finanziert die Hamburg Commercial Bank den Solarinfrastrukturfonds Nextenergy III.

Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) stellt dem Nextenergy III (NEIII), vormals bekannt als Nextpower III ESG, eine revolvierende Kreditlinie (RCF) in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Nextenergy III ist ein privater Fonds, der sich ausschließlich auf den internationalen Solarinfrastruktursektor konzentriert. Der Fonds investiert gezielt in ausgewählte OECD-Länder, darunter die USA, Portugal, Spanien, Chile, Polen, Griechenland und Italien. Die Investment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Nextenergy Capital (NEC) verwaltet den Fond. Die neue Finanzierung dient der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur des Fonds sowie der Unterstützung wertsteigernder Investitionen.

Jean-Baptiste Bonnaud, Director of Investments bei Nextenergy Capital, sagt: „Diese Finanzierung der HCOB ermöglicht uns, flexibel auf Investitionsmöglichkeiten zu reagieren und gleichzeitig die Cashflows so zu steuern, dass Renditen optimiert werden. Das Project Finance-Team der Bank verfügt über ein hohes Maß an Expertise.“

NEIII hat man 2018 gegründet und er hat seitdem in 167 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1,8 GW in ausgewählten OECD-Ländern Kapital investiert. Unternehmensangaben zufolge kann eine installierte Solarleistung von 2 GW jährlich rund 2 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen reduzieren, was ungefähr einer Energieversorgung von 1,3 Millionen Haushalten pro Jahr entspricht.

„Diese Finanzierung unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Energieprojekte und trägt zur weiteren Diversifizierung unseres Project Finance-Portfolios bei“, sagt Hans Lötzer, Head of Project Finance bei der Hamburg Commercial Bank.

Quelle: HCOB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH