Fraunhofer ISE und PV-Forschende der Türkei kooperieren

Das PV-Forschungsinstitut der Türkei in Ankara und das Fraunhofer ISE wollen bei der angewandten Forschung zusammenarbeiten. Der deutsche Partner erhofft sich Praxiserkenntnisse aus der türkischen PV-Industrie.

Das Zentrum für Solarenergieforschung und -anwendungen der Middle East Technical University ODTÜ-GÜNAM in Ankara, Türkei, und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Die beiden Forschungsorganisationen stärken dabei ihre Zusammenarbeit in der angewandten PV-Forschung. Ziel sei es laut Medienmitteilung, den Technologietransfer und die Industrialisierung von PV-Produkten in Europa über die gesamte Wertschöpfungskette zu erleichtern.



Die Zusammenarbeit umfasse ferner die Planung und Einrichtung von PV-Produktionslinien, Technologiekarten, Auswahl von Geräten/Materialien, Prototyping und Demonstration, Zertifizierung/Testung sowie Forschung und Entwicklung zu Siliziumwafern, Zellen und Modulen, einschließlich Prozessoptimierung. In den letzten Jahren habe die Türkei stark in Photovoltaik investiert und belege nun den ersten Platz in Europa und den vierten Platz weltweit in Bezug auf die Produktionskapazität von PV-Modulen. Um auch die Produktion von Solarzellen zu etablieren, hat die Regierung ein Förderbudget von 2,5 Milliarden Dollar im Rahmen ihres High-Tech-Investitionsprogramms HIT-30 bereitgestellt. Deutschland weise eine lange Tradition in der Photovoltaikforschung auf, steht aber vor der Herausforderung, die vorgelagerte Fertigung im Land zu halten.

Von Praxis-Know-How türkischer PV-Industrie profitieren

»Angewandte Forschung funktioniert nicht im Vakuum, wir benötigen Feedbackschleifen aus der PV-Industrie, um deren Herausforderungen und Bedürfnisse zu verstehen«, sagte Prof. Andreas Bett, Direktor des Fraunhofer ISE. »Der Austausch mit ODTÜ-GÜNAM und deren Erkenntnissen aus der türkischen PV-Industrie ist für uns von großem Wert.«

»Seit mehr als 40 Jahren forscht und entwickelt das Fraunhofer ISE in allen Bereichen der Solarenergie«, sagte Prof. Raşit Turan, Leiter des Bereichs Silicon Photovoltaics am ODTÜ-GÜNAM. »Erste wissenschaftliche Kooperationen waren sehr erfolgreich und wir freuen uns auf zukünftige gemeinsame Forschungsprojekte.«



Die Partner werden gemeinsame Workshops und Schulungen durchführen, Pilotprojekte entwickeln, um neue Technologien vor der Skalierung zu entlasten, gemeinsame nationale und internationale Fördermittel suchen, Marktanalysen durchführen und Interessenvertreter aus Industrie, Wissenschaft und Regierung einbeziehen.

Ein erster Workshop zum Thema »Industrial Solar Cell and Module Production in Türkiye« findet am 30. Oktober 2025 bei ODTÜ-GÜNAM in Ankara statt. Darüber hinaus ist ein gemeinsamer Workshop für März 2026 geplant.

Quelle: Fraunhofer ISE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH