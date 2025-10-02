Synhelion: Premiere für Solar-Diesel am Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich betankt einen Passagierbus ab der Herbstsaison mit einem Gemisch aus synthetischem Kraftstoff auf Basis konzentrierter Solarenergie und Diesel. Der Kraftstoff stammt von Synhelion aus einer Anlage in Jülich.

Synhelion, Produzent eines synthetischen Kraftstoffes auf Basis konzentrierender Solarenergie, und der Flughafen Zürich AG haben einen Passagierbus erstmals mit Solardiesel bewegt. Wie beide Unternehmen mitteilten, ist der Treibstoff vollständig kompatibel mit bestehenden Motoren und der Infrastruktur. Synhelion erbringe damit den Beweis, dass die Technologie bereit ist für den Einsatz und die nächste Skalierungsphase. Der mit Solar-Diesel betriebene Passagierbus werde ferner im regulären Betrieb unterwegs sein. Der Bus wurde mit einem 190-Liter-Fass einer Solar-Diesel-Mischung betankt, was für einen rund zwölftägigen Betrieb ausreicht.

„Der erfolgreiche Betrieb eines Passagierbusses mit Solar-Diesel zeigt, dass unsere Technologie sich nahtlos und unkompliziert implementieren lässt“, sagt Philipp Furler, Co-CEO und Mitgründer von Synhelion. „Wir sind stolz, mit der Flughafen Zürich AG eine langfristige Partnerin und Kundin an unserer Seite zu wissen – solche Kollaborationen geben uns Rückenwind für die nächsten Schritte der Skalierung.“

Emanuel Fleuti, Vice President Sustainability der Flughafen Zürich AG, ergänzt: „Wir freuen uns, am Flughafen Zürich zum ersten Mal weltweit einen Passagierbus mit Solar-Diesel im Einsatz zu haben. Auch wenn es heute noch ein einzelner Bus ist, zeigt dieser Schritt eindrücklich, welches Potenzial in dieser Technologie steckt. Synthetischer Diesel wird uns langfristig ermöglichen, auch jene Fahrzeuge CO2-neutral zu betreiben, die sich nicht elektrifizieren lassen.“

Kraftstoffe aus Biogas, CO₂ und Wasser

Der erneuerbare synthetische Treibstoff stammt aus Synhelions industrieller Demonstrationsanlage DAWN in Jülich. Dort nutzt Synhelion Solarwärme aus konzentrierender Solarenergie (CSP), um in einem thermochemischen Prozess Biogas, CO₂ und Wasser in Synthesegas umzuwandeln – die Grundlage für die Produktion erneuerbarer flüssiger Treibstoffe. Daraus werden jeweils Kerosin, Diesel und Benzin raffiniert. Im Unterschied zu fossilen Brennstoffen seien Synhelions Solartreibstoffe nahezu CO₂-neutral. Sie setzten beim Verbrennen nur so viel CO₂ frei, wie zuvor bei der Produktion verwendet wurde. Damit bieten sie eine sofort einsetzbare Lösung zur Defossilisierung des Verkehrs – ohne Umbauten an Motoren oder Treibstoffinfrastruktur.

Die Flughafen Zürich AG unterstütze Synhelion seit 2020 in der Skalierung ihrer Technologie. Die Netto-Null-Strategie der Flughafen Zürich AG bis 2040 setze neben der Dekarbonisierung von Gebäuden und Infrastruktur primär auf die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Einige Spezialfahrzeuge wie jene für den Winterbetrieb ließen sich aber aufgrund von unzureichender Batterieleistung nicht auf Elektro-Antrieb umstellen. Für diese soll der Solartreibstoff von Synhelion zum Einsatz kommen.

Quelle: Synhelion | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH