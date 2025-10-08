Brenntag: Standort sichert Strombedarf zur Hälfte mit PV und Speicher

Die Dresdener Solarwatt hat für Brenntag einen Standort mit Photovoltaik und Speicher ausgestattet. Dadurch spart das Chemieunternehmen - bei neun Jahren der Amortisation - jährlich einen fünfstelligen Betrag an Energiekosten ein.

Das Chemiehandelsunternehmen Brenntag lässt seinen Standort in Glauchau/Sachsen aktuell mit einer Photovoltaik-Anlage und einem Batteriespeicher ausrüsten. Verantwortlich ist das Dresdner Solarunternehmen Solarwatt, das über das Projekt auch berichtet. Demnach sind 698 Solarwatt-Module mit einer Gesamtleistung von 313,65 Kilowattpeak (kWp) auf den Dächern der Firmengebäude installiert. Diese soll pro Jahr rund 300.000 Kilowattstunden Strom liefern. Dazu komme ein Batteriespeicher mit einer Leistung von 215 Kilowattstunden (kWh). Das Investitionsvolumen liegt bei rund einer halben Million Euro.

Mit dem Gesamtsystem von Solarwatt erzeuge Brenntag zukünftig mehr als die Hälfte des jährlichen Strombedarfs direkt vor Ort. Das Unternehmen spare dadurch einen mittleren fünfstelligen Betrag an Energiekosten ein. Der Eigenverbrauchsanteil liege bei rund 62 Prozent. Die Gesamtanlage amortisiere sich damit nach rund neun Jahren. Für Andreas Kicherer, Vice President Sustainability Brenntag Group, zeigt das Projekt in Glauchau, wie das Unternehmen die eigenen Klimaziele konkret umsetzt. „Mit Unterstützung des Brenntag Carbon Fund machen wir unsere Standorte schrittweise unabhängiger von fossilen Energien“, sagte er.

Susan Zawodni, Site Safety Coordinator Brenntag Essentials EMEA Germany North freut sich sehr über die neue Solaranlage: „Wenn morgens die Kaffeemaschine läuft oder die Anlagen starten – und wir wissen, ein Teil der Energie kommt direkt von unserem Dach – dann fühlt sich das einfach gut an. Die Zusammenarbeit mit Solarwatt war dabei genau richtig: pragmatisch und schnell.“

Die Kooperation mit Brenntag und weiteren Beteiligten hebt auch Martin Grothkopp, Projektmanager Commercial bei Solarwatt, hervor: „Die Umsetzung eines großen Solarprojekts geht nur mit Teamwork. Das hat sich auch jetzt wieder gezeigt. Bei Brenntag steht das Thema Sicherheit natürlich an allererster Stelle. Da ist es einfach extrem wichtig, dass von Anfang an alle an einem Strang ziehen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.“

