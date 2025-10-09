Der Monatsmarktwert für Solarstrom hat sich im September 2025 leicht erholt. Mit 4,3 Cent je Kilowattstunde lag er um knapp einen halben Cent über dem Vormonat. Dagegen ermäßigte sich der Marktwert für Windenergie an Land.

Der Monatsmarktwert Solar legte im September 2025 im Vergleich zum Vormonat wieder zu. Wie aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor geht, verteuerte er sich auf 4,307 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Im August hatte er lediglich 3,832 Cent betragen. Damit lag er jedoch deutlich unter dem Spitzenwert des Jahres von 5,923 Cent/kWh aus dem Juli. Der hohe Monatsmarktwert für die Photovoltaik im Juli war für den Sommer allerdings untypisch gewesen. Hintergrund war das regenerische Wetter, das ein entsprechend geringes Solarstromangebot zur Folge gehabt hatte.

Den Spotmarktpreis für den September haben die Übertragungsnetzbetreiber auf 8,531 Cent/kWh taxiert. Im August hatte Strom an der Börse noch 7,699 Cent/kWh gekostet.

Anders als bei der Solarenergie entwickelten sich die Monatsmarktwerte für die Windenergie im September uneinheitlich. Der Wert für Windstrom an Land lag bei 6,267 Cent/kWh. Das war noch einmal weniger als im Vormonat mit 6,824 Cent/kWh. Windstrom auf See verteuerte sich im September mit 6,748 Cent/kWh dagegen leicht. Im August hatte der Monatsmarktwert für Offshore-Windstrom 6,689 Cent/kWh betragen.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle Einspeisevergütung finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Ab Oktober ändert sich die Berechnung der Marktwerte. Derzeit basieren sie auf einem Stundenraster. Mit der Umstellung der Spotmarktpreise auf ein 15-Minuten-Raster berechnen die Übertragungsnetzbereiber ab Oktober auch die Monantmarktwerte auf 15-Minuten-Basis.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH