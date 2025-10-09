Next2Sun sucht Crowdinvestoren für Innovationstochter

Die Next2Sun-Gruppe will sich über die Crowd mit Fremdkapaital versorgen. Zur Finanzierung ihrer Innovationsgesellschaft legt diese Nachranganleihen mit 6 % Verzinsung auf.

Die auf vertikale bifaziale Photovoltaik spezialisierte Next2Sun hat ein Beteiligungsangebot für Crowdinvestoren lanciert. Ziel sei es, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, teilte die Gruppe mit. Investoren hätten die Möglichkeit, sich an der Tochtergesellschaft Next2Sun Mounting Systems GmbH zu beteiligen. Die Emittentin fungiere innerhalb der Gruppe als Innovationshub. So verantworte sie die Weiterentwicklung der Produkte, den internationalen Vertrieb sowie umfassende Dienstleistungen für Partnerunternehmen.

Konkret biete die Emission der Nachranganleihe einen Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr für alle Zeichnenden. Wer in der Vergangenheit andere Nachrangdarlehen deutscher Gesellschaften der Next2Sun Gruppe gezeichnet habe, erhält zudem einen Zinsbonus in Höhe von 0,5 %. Der Zinsbonus wird jährlich gemeinsam mit dem Basiszins bis zur Kündigung oder zum Laufzeitende ausgezahlt. Die Laufzeit bewege sich zwischen fünf und zwanzig Jahren. Ferner betrage das Gesamtvolumen der Emission zwei Millionen Euro. Beteiligungen seien ab 500 Euro möglich.



Next2Sun habe bisher über 60 MWp Projekte im In- und Ausland realisiert. Das Unternehmen beschäftige rund 140 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie bilde die Grundlage für Produkte wie Agri-PV-Systeme, die landwirtschaftliche Nutzung und Stromerzeugung kombiniert, sowie den Solarzaun, der Grundstückssicherung und Energieproduktion vereine.

