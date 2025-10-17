Ursula Heinen-Esser: Kontinuität beim GEG

Foto: Bundesverband Eneneuerbare Energien / Rolf Schulten Ursula Heinen-Esser hat die Nachfolge von Simone Peter als BEE-Präsidentin angetreten.

Die Volkswirtin wurde am 1. Oktober auf der Delegiertenversammlung des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) zur neuen Präsidentin gewählt. Von 2018 bis 2022 fungierte Heinen-Esser als Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen. Zuvor war sie von 1998 bis 2013 für die CDU Mitglied im Deutschen Bundestag und hier von 2009 bis 2013 als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministeri­um. Im Interview mit den Solarthemen spricht sie unter anderem über das GEG und Erwartungen an die Bundesregierung.