Ursula Heinen-Esser: Kontinuität beim GEG
Die Volkswirtin wurde am 1. Oktober auf der Delegiertenversammlung des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) zur neuen Präsidentin gewählt. Von 2018 bis 2022 fungierte Heinen-Esser als Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen. Zuvor war sie von 1998 bis 2013 für die CDU Mitglied im Deutschen Bundestag und hier von 2009 bis 2013 als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Im Interview mit den Solarthemen spricht sie unter anderem über das GEG und Erwartungen an die Bundesregierung.