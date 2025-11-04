Für die Abrechnung der Stromzähler in der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung setzt das Unternehmen Marcley das Abrechnungssystem von Solarize ein.

Die Marcley GmbH und die Solarize Energy Solutions GmbH kooperieren, um den Verbrauch von vor Ort erzeugtem Solarstrom in Mehrparteien-Immobilien zu ermöglichen. Marcley aus Hannover ist ein Spezialist für die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) mit Photovoltaik-Strom. Das Unternehmen hat bereits rund 30 Projekte in 90 Mehrfamilienhäusern realisiert. Für die Abrechnung der über 1.100 Stromzähler in diesen Projekten setzt Marcley auf das Abrechnungssystem Solarize.

Die cloudbasierte Software automatisiert sämtliche Schritte von der Messwerterfassung bis zum Zahlungseingang und soll damit die Grundlage für die Umsetzung der Energiewende im Gebäudesektor legen. „Die Integration der Solarize-Plattform ermöglicht es uns, die Abrechnung des Solarstroms aus GGV-Projekten vollständig automatisiert, effizient und transparent durchzuführen“, sagt Sebastian Bösche, Business Developer Manager bei Marcley.

Marcley sieht sich als Pionier der GGV und hat eigenen Angaben zufolge als erstes Unternehmen in Deutschland das damals noch neue Modell angewendet. Das erste derartige Photovoltaik-Projekt ging im Dezember 2024 in Betrieb. „Marcley ist das erste Unternehmen, das die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung in der Wohnungswirtschaft im großen Stil umsetzt. Wir freuen uns, dieses innovative Modell zu begleiten und mit unserer Plattform den digitalen und rechtssicheren Betrieb zu ermöglichen”, sagt Solarize-Geschäftsführer Frederik Pfisterer.

Florian Schnipkoweit, Geschäftsführer bei Marcley, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Solarize ist ein zentraler Schritt, um die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung wirtschaftlich und technisch skalierbar zu machen. Wir verbinden unsere Erfahrung in der Wohnungswirtschaft mit der digitalen Stärke von Solarize. Das ist der Schlüssel, um GGV flächendeckend erfolgreich umzusetzen.“

Quelle: Marcley | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH