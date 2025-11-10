Solarthermie: Energy Efficiency Award 2025 für Solarwärme Bracht

Die Genossenschaft Solarwärme Bracht ist mit dem Publikumspreis des Energy Efficiency Awards 2025 ausgezeichnet worden. Das Projekt zeigt, wie ein Dorf größtenteils mit Solarwärme versorgt werden kann.

Die Solarwärme Bracht e.G. hat den renommierten Energy Efficiency Award 2025 der Deutschen Energie-Agentur (Dena) erhalten. Die Bürgergenossenschaft erhielt den Publikumspreis für ihr innovatives Solarthermie-Nahwärmenetz. Das Projekt im mittelhessischen Bracht gilt als Musterbeispiel für eine dezentrale, bürgergetragene und nachhaltige Wärmeversorgung.

Solarwärme Bracht hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wärmeversorgung des Ortes von fossilen Brennstoffen zu entkoppeln. Kernstück der Anlage ist ein großflächiges Solarthermie-Kollektorfeld, das die Sonnenenergie einfängt. Die erzeugte Wärme wird in einem zentralen Groß-Pufferspeicher saisonal gespeichert und über ein neu errichtetes, hocheffizientes Nahwärmenetz bedarfsgerecht an die angeschlossenen Haushalte und kommunalen Gebäude verteilt.

Die Jury der Dena lobte das Solarthermie-Projekt für seinen “außergewöhnlich hohen Innovationsgrad und seine Skalierbarkeit”. Es zeige eindrucksvoll, wie Bürgerengagement und moderne Technologie Hand in Hand gehen können, um den ländlichen Raum klimafreundlich und zukunftssicher zu gestalten. Die Anlage in Bracht erreicht eine signifikante CO₂-Reduktion und steigert die lokale Wertschöpfung und Energieunabhängigkeit erheblich.

Viessmann installierte Solarthermie-Anlage für Solarwärme Bracht

Das Unternehmen Viessmann Climate Solutions, Teil der US-amerikanischen Carrier Global Corporation, hat das Projekt als technischer Generalunternehmer verwirklicht. Das Leistungspaket von Viessmann Climate Solutions umfasste die gesamte technische Infrastruktur. Von der Lieferung der Solar-Flachkollektoren über die Konzeption und Lieferung des zentralen Pufferspeichers sowie der gesamten Pumpen- und Verteilertechnik. Die firmeneigene Regelungstechnik managt das komplexe Zusammenspiel von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Die angeschlossenen Gebäude hat man mit Wärmeübergabestationen ausgestattet. Viessmann hat nicht nur die Komponenten geliefert, sondern auch die komplette Installation und Inbetriebnahme der Anlage übernommen

„Diese Auszeichnung ist eine unglaubliche Ehre und eine Bestätigung für Tausende von Stunden ehrenamtlicher Arbeit“, sagt Helgo Schütze, Vorstandsvorsitzender der Solarwärme Bracht. „Wir sind stolz darauf, als kleine Gemeinde einen großen Beitrag zur Wärmewende zu leisten. Dieser Erfolg war nur möglich durch die Partner, welche unsere Vision verstanden haben. Dazu zählen das Planungsbüro Ramboll, die Universität Kassel, die Energie Agentur Hessen und Viessmann Climate Solutions.“

