Schutzbrief von Enerix zur Absicherung von Photovoltaik-Investitionen

Der Schutzbrief Enerix Protect soll die größten Risiken für Verbraucher:innen rund um Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen absichern. Eine Gewährleistungsversicherung verlängert den Anspruch auf Mängelbeseitigung auf fünf Jahre.

Laut Enerix, einer Franchise-Fachbetriebskette für Home Energy, mehren sich Berichte über qualitativ unzureichende Photovoltaik-Installationen, insolvente Betriebe und betrügerische Geschäftsmodelle, die erhebliche Schäden verursachen. So decke ein Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel die wachsende Zahl solcher Betrugsfälle bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf. Demnach leisten viele Kunden höhere Vorauszahlungen, erhalten jedoch keine oder mangelhafte Leistungen. In einigen Fällen verschwinden die Anbieter vollständig vom Markt – häufig durch Insolvenz. Diese Entwicklungen verunsichern die Verbraucher:innen und hemmen den Ausbau dezentraler Energieversorgung.

Enerix, bundesweit mit rund 90 Partnerbetrieben für Photovoltaik– sowie Wärmepumpeninstallationen tätig, hat auf diese Situation reagiert. Der neu eingeführte Schutzbrief Enerix Protect soll gezielt die zentralen Risiken abdecken, denen Endkund:innen ausgesetzt sind. Entwickelt hat das Unternehmen das Modell in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsspezialisten PV Secure.

„Enerix ist mit diesem Schutzbrief Vorreiter im hart umkämpften Solarmarkt”, sagt Versicherungsspezialist und PV-Secure Geschäftsführer Hardy Narjes. Der Schutzbrief sichert aber nicht nur Photovoltaik-Anlagen ab, sondern schließt auch Wärmepumpen mit ein.

Schutzbrief von Enerix hilft bei Insolvenz des Vertragspartners

Durch eine im Brief enthaltene Verknüpfung von Versicherungsleistungen und Bürgschaften will man die größten Risiken für Verbraucher:innen abdecken. Dazu zählen der Schutz von Anzahlungen im Falle einer Insolvenz des Vertragspartners sowie die Absicherung der Projektrealisierung durch alternative Fachbetriebe, sollte das ursprüngliche Unternehmen ausfallen. Schäden, die während der Bauphase entstehen – beispielsweise durch Sturm, Diebstahl oder technische Defekte – sind ebenso wie mögliche Folgeschäden an Gebäuden oder Dritten abgesichert. Eine zusätzlich enthaltene Gewährleistungsversicherung verlängert den Anspruch auf Mängelbeseitigung auf fünf Jahre – unabhängig von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen Fachbetriebs.

Enerix Protect zielt auf eine höhere Transparenz in der Projektplanung. Eine vertraglich zugesicherte Festpreisgarantie, technische Simulationen mit Ertragsprognosen sowie langjährige Produktgarantien auf die verwendeten Komponenten sollen Kundinnen und Kunden eine verlässliche Grundlage für ihre Investitionsentscheidung bieten.

Quelle: Enerix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH