Bundeshaushalt 2026: Förderung für erneuerbare Energien bleibt stabil

Foto: Marc-Steffen Unger / Deutscher Bundestag

In dieser Woche berät der Bundestag abschließend über den Bundeshaushalt, den die Koalition am Freitag beschließen will. Im Bereich der Förderung erneuerbarer Energien gab es im Zuge der Haushaltsberatungen gegenüber dem im September eingebrachten Entwurf der Bundesregierung keine großen Veränderungen. Die meisten Weichen stehen auf Kontinuität. Einige mit Blick auf erneuerbare Energien interessante Etatposten hat die Solarthemen-Redaktion genauer angeschaut: