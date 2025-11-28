Weltweit erste Produktnorm für Steckersolargeräte in Kraft

Ab Montag, den 1. Dezember 2025, gilt in Deutschland die erste Produktnorm für Balkonkraftwerke. Sie stellt sicher, dass Nutzende ihre PV-Geräte bis 960 Watt einfach über einen Schuko-Stecker an das Netz anschließen können.

Am 1. Dezember 2025 gilt die weltweit erste Produktnorm für Steckersolargeräte. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) hat die Norm veröffentlicht. Wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mitteilte, stelle sie klar, dass Balkonkraftwerke bis zu einer Spitzenleistung von 960 Watt über einen haushaltsüblichen Schuko-Stecker betrieben werden können. Für Anlagen bis zu 2000 Watt Spitzenleistung ist weiterhin ein spezieller Einspeisestecker erforderlich. Damit schaffe die Norm weitere Rechtssicherheit für Mieterinnen und Eigentümer und erleichtert Privathaushalten den für die Energiewende grundlegenden Zugang zu erneuerbaren Energien.

„Obwohl Normen vor allem für Hersteller und Händler von Bedeutung sind, hat diese langersehnte Balkonkraftwerk-Norm das Potenzial, erhebliche Vorteile für Verbraucherinnen und Verbraucher zu bringen und die Energiewende maßgeblich voranzutreiben”, sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. “Mit der Klarstellung hinsichtlich des Schuko-Steckers und der Anforderung zur Zertifizierung von Montagesystemen haben Mieter und Eigentümerinnen endlich eine eindeutige Grundlage, um ihre Balkonkraftwerke zu installieren und sich gegen überzogene Anforderungen zur Wehr zu setzen. Wir appellieren insbesondere an die Wohnungswirtschaft, die vielerorts zu sehenden haltlosen Auflagen für die Installation endlich zu beenden. Unsere Klageerfolge zeigen, dass viele der gestellten Anforderungen nicht gerechtfertigt sind. Im nächsten Schritt muss das laufende Normungsverfahren für Kleinspeicher zügig abgeschlossen werden, um klare Regelungen für den Betrieb in Kombination mit Balkonkraftwerken zu schaffen.“

