Blue Elephant Energy liefert Solarstrom an die Deutsche Bahn

Aus Photovoltaik-Großanlagen, die Mitte 2027 in Betrieb gehen sollen, will die Blue Elephant Energy Solarstrom an die Deutsche Bahn liefern. Nun haben die Unternehmen zwei umfangreiche langfristige Stromlieferverträge abgeschlossen.

Die Deutsche Bahn erhöht ihren Ökostromanteil. Dafür hat die Konzerntochter DB Energie mit der Blue Elephant Energy GmbH zwei langfristige Stromlieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA) abgeschlossen. Die Verträge belaufen sich über insgesamt rund 2,5 Terrawattstunden Solarstrom. Blue Elephant Energy liefert den Solarstrom von zwei großen Photovoltaik-Solarparks aus Bayern und Baden-Württemberg, die bis Mitte 2027 in Betrieb gehen sollen. Mit der Abnahme eines Großteils der Stromerzeugung aus den beiden Anlagen kann die DB jährlich rund 14 Millionen ICE-Kilometer zurücklegen. Durch eine Vertragslaufzeit von bis zu 13 Jahren ermöglicht die DB die Finanzierung der Großprojekte.

„Mit langfristigen Ökostromverträgen wie diesen ermöglichen wir den Bau großer Solarparks und stärken so den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland“, sagt Florian Reuter, Geschäftsführer der DB Energie GmbH. „Zudem können wir den Solarstrom, der sich derzeit durch die niedrigsten Stromerzeugungskosten auszeichnet, durch die Kombination mit Batteriespeichern künftig noch deutlich flexibler nutzen – so kommen wir dem Ziel einer klimaneutralen Bahn Schritt für Schritt näher und stellen gleichzeitig Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit sicher.“

Die beiden neuen Solarparks produzieren insgesamt jährlich mehr als 300 Gigawattstunden Strom. Mit einer Leistung von 266 Megawatt soll der Solarpark Schafhöfen in Bayern nach Fertigstellung der zweitgrößte Solarpark Deutschlands sein. Dafür werden bis 2027 auf einer Fläche von mehr als 300 Fußballfeldern rund 370.000 Solarmodule installiert. Die eigens auf der Fläche realisierte Umspannwerksinfrastruktur und der gleichzeitig geplante Batteriespeicher gewährleisten dabei eine effiziente Netzanbindung. Mit 53 Megawatt Leistung wird der Solarpark Aulendorf zu den größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Baden-Württemberg zählen. „Die kurze Entwicklungszeit von drei Jahren bis zur Baureife beweist: Deutschland kann es. Deutschlandgeschwindigkeit ist möglich, wenn alle Projektbeteiligten vor Ort an einem Strang ziehen“, sagt Felix Goedhart, CEO von Blue Elephant Energy.

Deutsche Bahn nutzt immer Wind- und Solarstrom

Die Deutsche Bahn deckt aktuell rund 70 Prozent des DB-Bahnstroms mit erneuerbaren Energien und liegt damit über dem öffentlichen Grünstrommix von derzeit rund 59 Prozent. Seit Anfang 2025 werden alle Bahnhöfe, Instandhaltungswerke, Bürogebäude und Anlagen in Deutschland, die DB Energie beliefert, vollständig mit Ökostrom versorgt. Reisende im DB-Fernverkehr sind bereits seit 2018 innerhalb Deutschlands mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs. Der grüne Strom der DB stammt aus einem immer breiter werdenden Portfolio: Die Hochsee-Windparks Nordsee-Ost, He Dreiht, Trianel Borkum sowie Amrumbank-West, Festland-Windparks und Photovoltaik-Parks in ganz Deutschland liefern Ökostrom an die DB. Seit dem vergangenen Jahr wird das Portfolio zudem mit Batteriespeichern ergänzt ⎼ die beiden ersten gehen im kommenden Jahr in Walsum und Beckum in Betrieb.

In Wasbek speist die Deutsche Bahn Solarstrom direkt in das Bahnnetz ein.

Quelle: Blue Elephant Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH