Solar-Lotsen: Kriselnde Photovoltaik-Projekte aus der Schieflage holen

Das unabhängige Beratungsunternehmen Solar-Lotsen unterstützt Investoren, die mit halbfertigen Photovoltaik-Projekten, technischen Mängeln und fehlenden Ansprechpartnern dastehen.

Installationspartner weg und die Photovoltaik-Anlage noch nicht am Netz? Die Solar-Lotsen aus Berlin reagieren auf die zunehmende Zahl notleidender und unvollendeter Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Nach den Insolvenzen großer Marktanbieter stehen viele Investoren mit halbfertigen Projekten, technischen Mängeln und fehlenden Ansprechpartnern da. Das unabhängige Beratungsunternehmen Solar-Lotsen will an dieser Stelle weiterhelfen und ist auf Krisenprojekte spezialisiert. „Wir steigen dort ein, wo andere ausfallen“, sagt Marc Hoffmann, Diplom-Ingenieur und Gutachter für Photovoltaik-Anlagen. „Unser Fokus liegt auf einer technischen Überprüfung und Optimierung, wirtschaftlichen Sicherung und einer zügigen Fertigstellung. Dabei ist unser Anspruch klar definiert: Photovoltaik-Investitionen schützen, Projekte retten und nachhaltige Erträge sichern – wir nennen es das Lotsen-Prinzip.

Mitte 2025 haben die Solar-Lotsen Verstärkung bekommen. Constanze Hoffmann (Projektsteuerung) und Marc Hoffmann (Technik & Gutachten) sollen den Geschäftsführer Martin Schachinger durch technisches Know-How, Marktkompetenz und strategisches Projektmanagement unterstützen. Das soll entscheidend in einem Markt sein, der zunehmend von Instabilität bei den Anbietern und Qualitätsproblemen in der Ausführung geprägt ist.

Leistungspaket der Solar-Lotsen

Technische Analyse & Bestandsaufnahme, anschließende Fehlerbewertung und Handlungsempfehlungen

Vollständige Bauherrenunterstützung und Projektsteuerung inklusive der Abstimmung mit Netzbetreibern, Gutachtern und Partnerkanzleien

(Wieder-)Inbetriebnahme und langfristige Ertragssicherung, auf Wunsch inklusive Betriebsführung

„Anbieterunabhängige Steuerung und transparente Prozesse sind jetzt essenziell“, sagt Constanze Hoffmann, verantwortlich für Photovoltaik-Projektentwicklung und Bauherrenbegleitung. „Wir holen Projekte aus der Schieflage und führen sie verlässlich in den Betrieb.“

