ZVEH warnt vor Fachkräftemangel im Photovoltaik-Sektor

Angesichts sinkender Installationen von Photovoltaik-Anlagen im Eigenheim-Segment kritisiert der Branchenverband ZVEH den Energiewendekurs von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Halte die negative Entwicklung an, fehlen absehbar Fachkräfte, die Photovoltaik-Anlagen installieren können.

Der Photovoltaik-Ausbau als tragende Säule der Energiewende schwächt sich weiter ab. So hatte Hauptgeschäftsführer Alexander Neuhäuser des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) bereits im Frühjahr 2025 anlässlich der Frühjahrskonjunkturumfrage gewarnt: „Die Zahlen aus dem PV-Bereich zeigen, dass die Relativierung der Energiewende den Markt beschädigt.“

Laut ZVEH-Auswertung war die Zahl der von e-handwerklichen Betrieben in 2024 installierten Photovoltaik-Anlagen im Vergleich zum Vorjahr 2023 um 27,3 Prozent auf 400.000 zurückgegangen (2023: 550.000). Die durch e-handwerkliche Betriebe in diesem Segment installierte Leistung sank damit von 7,09 auf 5,84 GW (–17,6 %). Der Rückgang spiegelte die Entwicklung am Markt. Laut Marktstammdatenregister sank die Zahl der in 2024 installierten Dach- und Fassadenanlagen gegenüber 2023 von 750.000 auf 630.000 (–16 %).

Nun zeigt eine aktuelle Auswertung des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar). Auch 2025 setzt sich diese negative Entwicklung fort. Laut BSW-Solar wurden im Eigenheim-Segment rund 28 Prozent weniger Solarstromanlagen errichtet als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dass der Rückgang im Bereich der Einfamilienhäuser besonders groß ist, hatte bereits die e-handwerklichen Frühjahrsbefragung gezeigt. Der ZVEH kritisiert, dass dieses dem erklärten Ziel der Bundesregierung widerspricht, die noch im Koalitionsvertrag erklärt hatte, private Haushalte zu Akteuren der eigenen Energieversorgung machen zu wollen.

ZVEH: Photovoltaik wichtiger Baustein der dezentralen Energieversorgung

Angesichts des neuen Energiewendekurses von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt der ZVEH daher davor, dass weitere Maßnahmen wie ein Stopp der Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen oder ein überbordendes Maß an zusätzlicher Regulierung den PV-Hochlauf weiter negativ beeinflussen könnten. Alexander Neuhäuser: „Solarenergie ist ein wichtiger Baustein der dezentralen Energieversorgung und damit der Energiewende. Es gilt also, die Zahl der PV-Anlagen weiter zu steigern und mehr Menschen davon zu überzeugen, künftig in solche Erneuerbare-Anlagen zu investieren.“

Dazu brauche es jedoch klare Rahmenbedingungen und ein Bekenntnis zur Energiewende. Aktuell, so der ZVEH-Hauptgeschäftsführer, betrachte man die Energiewende nur einseitig unter einem reinen Kostenaspekt. Die daraus resultierenden Maßnahmen schlügen sich auf die Installationszahlen nieder. Der ZVEH-Hauptgeschäftsführer warnt daher vor einer ähnlichen Entwicklung wie 2012, als der Photovoltaik-Boom abgewürgt wurde: „Wenn sich die Rückgänge verfestigen, werden sich auch die Installationsbetriebe auf andere Geschäftsfelder verlegen. Soll dann der PV-Sektor irgendwann wieder hochgefahren werden, fehlt es an Fachkräften.“

Quelle: ZVEH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH