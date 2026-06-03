Enpal baut Schulungszentrum für PV-Fachkräfte aus

Im Schulungszentrum von Enpal können künftig auch externe Handwerksbetriebe Qualifizierungen durchführen lassen. Außerdem werden dort Elektriker aus dem Ausland geschult.

Das Energieunternehmen Enpal öffnet sein Schulungszentrum für Fachkräfte der Branchen Photovoltaik und Wärmepumpen für externe Handwerksbetriebe. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Enpal Academy seit 2021 mehr als 4.000 Fach- und Hilfskräfte für Photovoltaik- und Wärmepumpensysteme qualifiziert. Mit neuen Programmen und dem Ausbau der Infrastruktur möchte Enpal nun die monatlichen Kapazitäten verdoppeln und so im laufenden Jahr noch allein rund 500 Elektriker:innen für den deutschen Arbeitsmarkt qualifizieren. Damit entstehe in Dahlewitz das größte Schulungszentrum für dezentrale Energielösungen in Europa.

Das Schulungsangebot umfasst künftig insgesamt fünf Programme rund um Installation und Wartung von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen. Im Fokus stehen praxisnahe Trainings mit modernen Schulungsflächen, erfahrenen Ausbildern und Einsätzen auf realen Baustellen. Für internationale Teilnehmende werden ergänzend fachspezifische Deutschkurse angeboten.

Anwerbung in Brasilien und Kolumbien

Parallel baut Enpal sein internationales Fachkräfteprogramm für Elektriker deutlich aus. Im Rahmen staatlicher Fachkräftekooperationen – unter anderem mit Kolumbien und Brasilien – können qualifizierte Arbeitskräfte über vereinfachte Verfahren nach Deutschland kommen, um den akuten Mangel im Handwerk zu lindern. In diesem Jahr allein sollen in der Enpal Academy rund 500 Fachkräfte die von der IHK anerkannte Weiterbildung absolvieren. Enpal verzeichne mehrere tausend Bewerbungen aus beiden Ländern.

Das Programm umfasse technische Schulungen, Deutschkurse, den Erwerb des Führerscheins sowie Unterstützung bei Visa- und Anerkennungsverfahren. Die Academy koordiniere die sechsmonatige IHK-zertifizierte Weiterbildung und begleitet die Teilnehmenden bis zur Anerkennung als Elektrofachkraft. Erste Absolventen aus Kolumbien und Brasilien arbeiten bereits heute als Teamleiter, Ausbilder oder Projektverantwortliche bei Enpal und werden auf ihrem Weg zur Meisterqualifikation gefördert.

Quelle: Enpal | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH