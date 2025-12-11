Umfrage: Wärmepumpe ist das meistgewünschte Heizsystem der Deutschen

Die Mehrheit der Deutschen will erneuerbar heizen. Dabei ist die Wärmepumpe erste Wahl. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Co2online. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft sieht darin Druck auf die Politik, Klarheit beim Gebäudeenergiegesetz zu schaffen.

Eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag von Co2online zeigt: Jeder dritte Deutsche würde sich heute für eine Wärmepumpe entscheiden. Damit liegt sie klar vor allen anderen Heiztechnologien. Insgesamt erreichen Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien eine Zustimmung von 58 Prozent. Die Zustimmung zur Wärmepumpe ist seit 2023 um 14 Prozentpunkte gestiegen. Über Parteigrenzen hinweg sehen viele Menschen die Wärmepumpe inzwischen als kostengünstige Option. Das zeigt, dass am Ende die Wirtschaftlichkeit den Ausschlag gibt und nicht die politischen Positionen.

Wärmepumpen-Heizsystem senkt Heizkosten

Hauseigentümer:innen entscheiden sich zunehmend für Wärmepumpen, da diese effizient arbeiten, die Heizkosten senken und zugleich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zudem erkennen sie die Risiken fossiler Heizungen. Zwei Drittel der Befragten stimmen zu, dass das Heizen mit Erdgas oder Öl langfristig zur Kostenfalle wird. Denn die Fakten sind klar: Hohe Brennstoffpreise, ein steigender CO 2 -Preis und wachsende Netzentgelte treiben die Heizkosten in die Höhe. In 20 Jahren könnten die Kosten doppelt so hoch sein wie heute. Hinzu kommt das Risiko, dass Gasnetze in den nächsten Jahren zurückgebaut und Kommunen ihre Gasversorgung frühzeitig ganz einstellen könnten.

„Die Nachfrage ist da, aber viele Menschen zögern, weil sie nicht wissen, worauf sie sich verlassen können“, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft Co2online. „Seit Monaten warten Verbraucher und die gesamte Branche auf klare Rahmenbedingungen – und bekommen heute im Grunde nur einen neuen Namen präsentiert“, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft Co2online. Der Koalitionsausschuss aus Union und SPD hatte gestern beschlossen das Gebäudeenergiegesetz durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz abzulösen. „Im Klartext: Wir wissen immer noch nicht, was aus der 65-Prozent-Regel wird und wie die Förderung aussehen soll. So kann niemand verlässlich planen. Das ist für Eigentümer wie für das Handwerk ein enttäuschendes Signal“, sagt Loitz.

Hauseigentümer:innen können mit dem kostenlosen Modernisierungscheck von Co2online prüfen, wie teuer der Heizungstausch wird, welche Fördermittel möglich sind und ob sich die Investition lohnt. Das interaktive Online-Tool berücksichtigt aktuelle Preise sowie künftige Kostenentwicklungen und soll so eine transparente Entscheidungsgrundlage schaffen.

Quelle: Co2online | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH