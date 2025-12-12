Trinasolar investiert in die französische Photovoltaik-Fertigung von Holosolis

Das französische Solarunternehmen Holosolis will eine 5-GW-Photovoltaik-Fertigung im ostfranzösischen Hambach aufbauen. Trinasolar beteiligt sich an der Projektinvestition und der Projektentwicklung.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trinasolar und das französische Solarunternehmen Holosolis, haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Trinasolar soll als Schlüsselpartner an der Projektinvestition und Projektentwicklung einer Photovoltaik-Fertigung von Holosolis im ostfranzösischen Hambach beteiligt sein. Zudem soll der chinesische Konzern Beratungsdienstleistungen für die Umsetzung bereitstellen. Das Projekt soll dazu beitragen, die Kooperationsmöglichkeiten zwischen China und Europa im Bereich der umweltfreundlichen Fertigung zu vertiefen.

Das Photovoltaik-Fertigungsprojekt von Holosolis ist eine Leitinitiative im Rahmen des EU-Programms zur Entwicklung eines umweltfreundlichen Fertigungssystems. Mit einer Gesamtinvestition von fast einer Milliarde Euro will man rund 2.000 direkte Arbeitsplätze schaffen. Die Produktionsstätte ist für eine jährliche Produktionskapazität von 5 GW ausgelegt, was der Herstellung von jährlich rund 10 Millionen Photovoltaik-Modulen entspricht. Dies reicht aus, um den Bedarf an sauberer Energie von etwa einer Million Haushalten zu decken. Diese Initiative, die die französische Regierung als „Projekt von nationalem Interesse” eingestuft hat und vorrangig fördert, ist nach Ansicht der beiden Unternehmen von hoher strategischer Bedeutung für die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen China und Europa auf dem Gebiet der grünen Industrie, zur Verbesserung der lokalen Photovoltaik-Produktionskapazitäten in Europa und zur Förderung der regionalen Energiewende.

Die Vereinbarung ist eine Erweiterung der im Sommer unterzeichneten Technologiepartnerschaftsvereinbarung, welche Holosolis die Nutzung der TOPCon- (Tunnel Oxide Passivated Contact) Solarzellentechnologie von Trinasolar ermöglicht. Über die Höhe der Beteiligung von Trinasolar an der Projektinvestition haben die beiden Unternehmen keine Angabe gemacht.

