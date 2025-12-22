Solarzellen-Grundlagenforschung: Hybride Exzitonen ermöglichen ultraschnelle Energieübertragung

Hybride Exzitonen sind ein neuartiger Quantenzustand an der Grenzfläche zwischen einem zweidimensionalen und einem organischen Halbleiter. Sie könnten eine ultraschnelle Energieübertragung in neuen Tandem-Solarzellen ermöglichen.

Die Kombination zwischen einem zweidimensionalem und einem organischem Halbleiter ist vielversprechend für die Entwicklung neuer Tandem-Solarzellen. Forscher:innen haben nun einen neuartigen Quantenzustand an der Grenzfläche entdeckt. Das soll ein entscheidender Schritt für die Entwicklung effizienter Solarzellen sein. Das Forschungsteam der Universitäten Göttingen und Marburg, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Graz hat die zwei Materialtypen miteinander kombiniert und deren gemeinsame Reaktion auf Licht untersucht. Dafür nutzten sie Photoelektronenspektroskopie und die Vielteilchen-Störungstheorie. So konnten sie grundlegende Prozesse wie die Energieübertragung an der Grenzfläche zwischen den Materialien im Bruchteil einer Sekunde beobachten und beschreiben. Die Kombination dieser verschiedenen Halbleiter mit ihren jeweiligen Eigenschaften ist vielversprechend für die Entwicklung neuer Technologien, etwa modernen Tandem-Solarzellen.

Impulsmikroskopie visualisiert Anordnung der Elektronen

In dem Experiment kam eine fortschrittliche Form der Photoelektronenspektroskopie zum Einsatz: die Impulsmikroskopie. Die Forschenden visualisierten damit die Anordnung der Elektronen im 2D-Halbleiter und im organischen Halbleiter, während diese elektronische Struktur durch Licht verändert wurde. So entstand ein „Film“, der zeigt, wie Exzitonen zunächst durch Energie angeregt und dann in neue Exziton-Arten umgewandelt werden. Exzitonen sind quantenmechanische Teilchen. Jedes besteht aus einem Elektron, das an ein Loch gebunden ist. Sie entstehen in Halbleitern durch Lichtabsorption, das heißt durch die Aufnahme von Energie aus Lichtstrahlen. Deshalb spielen sie eine zentrale Rolle in optoelektronischen Bauteilen wie Solarzellen und Leuchtdioden (LED).

Die Forschenden konnten genau sehen, wie Energie absorbiert und über die Grenzfläche zwischen dem 2D-Halbleiter und dem organischen Halbleiter verteilt wird. Dies gelang ihnen mithilfe des einzigartigen spektroskopischen Fingerabdrucks jeder Exziton-Art, den sie mit Unterstützung von Berechnungen nach der Vielteilchen-Störungstheorie der Verteilung der Exzitonen im Material zuordnen konnten. So fanden sie heraus, dass die Absorption eines Photons in der 2D-Schicht zu einer Energieübertragung in die organische Schicht führen kann, und zwar in weniger als 0,0000000000001 Sekunden – einem Zehn-Billionstel (10-13) einer Sekunde.

Solarzellen-Grundlagenforschung: Grundlegende Prozesse der Ladungsübertragung in Halbleiter-Nanostrukturen besser verstehen

„Der Schlüssel zu dieser ultraschnellen Energieübertragung ist die Bildung von ‚hybriden Exzitonen‘, für die wir nun ein markantes experimentelles Merkmal gefunden haben“, sagt Stefan Mathias, Physik-Professor an der Universität Göttingen. Je nach Material verhalten sich Exzitonen unterschiedlich. In organischen Halbleitern sind sie typischerweise unbeweglich und somit an einen Ort gebunden. In 2D-Halbleitern bewegen sie sich dagegen frei durch das gesamte Material. An einer Grenzfläche zwischen diesen beiden Halbleitern kann jedoch etwas Neues entstehen: Hier können sich sowohl die Eigenschaften der zwei Materialien als auch die der Exzitonen vermischen, wodurch neuartige hybride Exzitonen entstehen. Genau das haben die Forschenden in ihrem Experiment an der Grenzfläche zwischen dem 2D-Halbleiter WSe2 und dem organischen Halbleiter PTCDA beobachtet.

„Unsere Ergebnisse ermöglichen es uns, die grundlegenden Prozesse hinter der Energie- und Ladungsübertragung in Halbleiter-Nanostrukturen besser zu verstehen und effizient zu nutzen. Das ist ein entscheidender Schritt für die Entwicklung effizienter Solarzellen, ultraschneller optoelektronischer Komponenten und neuartiger Anwendungen in der Quantentechnologie“, sagt die Erstautorin der Studie Wiebke Bennecke von der Universität Göttingen.

Die Ergebnisse ihrer Solarzellen-Grundlagenforschung haben die Forscher:innen in Nature Physics veröffentlicht.

Mehr zum Thema Solarzellen-Forschung

Quelle: Universität Göttingen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH