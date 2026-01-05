Nach dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hat nun auch die Bundesnetzagentur Strommarktdaten für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Daten weichen bei der Photovoltaik voneinander ab.

Die Nettostromerzeugung in Deutschland betrug laut Bundesnetzagentur im abgelaufenen Jahr insgesamt 437,6 TWh und blieb damit nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr (437,7 TWh). 257,5 TWh davon entfielen auf erneuerbare Energieträger, was einem Anteil von 58,8 Prozent entspricht. Im Vorjahr lag dieser Anteil bei 58,5 Prozent. Das Fraunhofer ISE hatte den Anteil der erneuerbaren Energien an der Nettostromerzeugung auf 55,9 Prozent taxiert.

Stromerzeugung aus Photovoltaik legt 2025 deutlich zu

Den größten Anteil der einzelnen Energieträger an der Gesamterzeugung machte die Windkraft aus. Wind-Offshore-Anlagen speisten 26,1 TWh ins Netz der allgemeinen Versorgung ein. Das war etwas mehr als im Jahr 2024, als 25,7 TWh Offshore-Windstrom zusammen kamen. Windenergieanlagen an Land erzeugten 106,5 TWh. Im Vorjahr 2024 war die Windstromernte an Land wegen besserer Windverhältnisse mit 112,6 TWh größer. Den Rückgang der Windstromerzeugung konnten Photovoltaik-Anlagen ausgleichen. Die Stromerzeugung aus Photovoltaik summierte sich auf 74,1 TWh (2024: 63,2 TWh). Neben überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden im Sommer trug auch der Ausbau der installierten Leistung dazu bei, dass Photovoltaik einen deutlichen Anstieg verzeichnete.

In diesen Daten ist der direkt im Haushalt verbrauchte Strom, sogenannter PV-Eigenverbrauch, nicht erfasst. Das Fraunhofer ISE beziffert Photovoltaik-Eigenverbrauch auf 16,9 TWh. Die Einspeisung von Photovoltaikstrom in das öffentliche Netz gibt das Forschungsinstitut mit rund 71 TWh an. Bleibt dort also etwas unter den Daten der Bundesnetzagentur. In beiden Auswertungen hat die Photovoltiak die Braunkohle als zweitwichtigsten Energieträger abgelöst. Biomasse hat 2025 36,0 TWh Strom erzeugt (2024: 36,2 TWh).

Die Erzeugung aus konventionellen Energieträgern belief sich auf insgesamt 180,1 TWh, was einem Rückgang von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Erzeugung durch Steinkohle stieg um 3,0 Prozent auf 28,2 TWh, die Erzeugung durch Braunkohle fiel um 5,4 Prozent auf 67,2 TWh. Die Stromerzeugung aus Erdgas stieg um 6,4 Prozent auf 60,6 TWh. Der Anteil von Erdgas an der Gesamterzeugung stieg leicht auf 13,8 Prozent (2024: 13,0 Prozent).

Großhandelsstrompreise

Der durchschnittliche Großhandelsstrompreis am Day-Ahead-Markt lag im abgelaufenen Jahr bei 89,32 €/MWh. Das entspricht einem Anstieg von 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 78,51 €/MWh.

Negative Großhandelspreise traten in 573 von 8.760 Stunden auf. Im Vorjahr waren es 457 von 8.784 Stunden. Großhandelspreise von mehr als 300 €/MWh traten im abgelaufenen Jahr in 40 von 8.760 Stunden auf, 2024 waren dies in 41 von 8.784 Stunden der Fall (da 2024 ein Schaltjahr war, unterscheidet sich die Anzahl der Gesamtstunden).

Im Jahr 2024 kostete ein Jahresprodukt mit Lieferung im Jahr 2025 (Jahresfuture) im Schnitt rund 88,70 €/MWh. Der Preis entsprach damit fast genau dem Durchschnittspreis am Day-Ahead Markt. Im Jahr 2023 lag der Preis für Jahresfutures für 2025 im Schnitt bei 122,03 €/MWh, deutlich über dem durchschnittlichen Day-Ahead-Großhandelspreis.

Grenzüberschreitender Stromhandel

Im kommerziellen Außenhandel importierte Deutschland insgesamt 76,2 TWh Strom (2024: 77,2 TWh) und exportierte 54,3 TWh (2024: 48,9 TWh). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Importe um rund 1,3 Prozent gefallen und die Exporte um 11,1 Prozent gestiegen, wodurch der Nettoimport um 22,6 Prozent auf 21,9 TWh sank.

Deutschland importiert Strom in aller Regel dann, wenn die inländische Produktion teurer wäre. Angebot und Nachfrage bilden ein gesamteuropäisches Zusammenspiel. Strom wird im europäischen Verbund dort erzeugt, wo dies am günstigsten möglich ist. Deutschland und die anderen europäischen Länder können so wechselseitig von den jeweils günstigsten Erzeugungsbedingungen profitieren.

Datengrundlage zum Strommarkt 2025

Datengrundlage ist die Informationsplattform der Bundesnetzagentur für Strom- und Gasmarktdaten SMARD. Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber stellen diese Daten auf der Plattform bereitgestellt und aktualisieren diese noch nachträglich bei neuen Erkenntnissen.

Bei den Daten zur Erzeugung handelt es sich um die Nettostromerzeugung. Sie beziffert die Einspeisung in das Netz der allgemeinen Versorgung, abzüglich des Eigenverbrauchs der Kraftwerke. Die Erzeugung im Netz der Deutschen Bahn sowie innerhalb von Industrienetzen und geschlossenen Verteilnetzen ist nicht Bestandteil der realisierten Erzeugung.

Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms an der Gesamterzeugung unterscheidet sich von der Berechnungsgrundlage für die Zieldefinitionen der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien gemäß EEG, die sich am Bruttostromverbrauch bemisst. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch lag nach ersten Berechnungen der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) am Umweltbundesamt (UBA) im Dezember 2024 bei rund 54 Prozent.

Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH