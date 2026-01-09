Forschung: Kommunale Energiesysteme resilienter machen

In einem neuen Forschungsprojekt wollen Wissenschaftler:innen die Integration von Biomassevergasern mit Blockheizkraftwerken und geothermischen Speichern in bestehende kommunale Energiesysteme untersuchen.

Durch eine autarke, klimaneutrale Energiegewinnung und -speicherung möchte ein Team aus Forschung und Industrie kommunale Energiesysteme stärken. Im Fokus des kürzlich gestarteten Verbundprojekts Biovolatil steht die Integration von Biomassevergasern mit Blockheizkraftwerken und geothermischen Speichern in die bestehende Energieversorgung. Zur Vergasung in den Blockheizkraftwerken will man ausschließlich nachhaltige Rohstoffe wie Holzhackschnitzel und Holzpellets verwenden. Mit Geothermie will man zudem Wärme saisonal speichern. Ziel ist es, die die Belastung der Netze und die Abhängigkeit von externen Energielieferanten zu reduzieren, die daraus resultieren, dass die Stromerzeugung aus Sonne und Wind natürlichen Schwankungen unterliegt.

Das Projektteam testet die Umsetzung des Konzepts in den zwei Modellkommunen Oberhausen und Zittau mit einem Demonstrator zur lastflexiblen Biomassevergasung. „Wir bewerten gezielt die lokalen Voraussetzungen im städtischen und ländlichen Raum. Dazu zählen zum Beispiel die Verfügbarkeit von Biomasse und die geothermischen Potenziale“, sagt Johannes Voß, vom Fraunhofer Umsicht, der das Projekt Biovolatil leitet. „Unser Ziel ist es, die Integration in bestehende Energiesysteme zu demonstrieren und so die Übertragbarkeit auf andere Standorte voranzubringen.“ Perspektivisch soll ein Kriterienkatalog entstehen, anhand dessen lokale Energieversorger ein diversifiziertes Energieangebot abschätzen können.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert das Verbundprojekt Biovolatil. Neben dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht sind folgende Partner Teil des Projektkonsortiums: Burkhardt GmbH, EnProCo Berlin GmbH, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG, Hochschule Zittau/Görlitz und Ifeu-Institut. Assoziierte Partner sind die Energieversorgung Oberhausen AG und die Stadtwerke Zittau GmbH.

Quelle: Fraunhofer Umsicht | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH