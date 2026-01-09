Der Photovoltaik-Systemanbieter Fronius bietet mit seinen PV-Wechselrichtern verschiedene Notstromlösungen an. Das geht von der Basisversorgung für einphasige Verbraucher bis 3 kW Leistung bis hin zum Full Backup für leistungsstarke Verbraucher wie Wärmepumpen.

Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) weist darauf hin, dass Photovoltaik-Anlagen mit Notstrom-Funktion unabhängiger vom Stromnetz machen und bei Stromausfällen einspringen können. Notstromlösungen des österreichischen Photovoltaik-Systemanbieters Fronius soll das möglich machen. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen vom einfachen Einstieg bis zur umfassenden Absicherung des gesamten Haushalts an. Diese sollen für Installateure einfach zu planen sein und eine sichere Installation ermöglichen.

Zentral ist dabei der integrierte PV Point, der in Fronius Gen24 und Gen24 Plus Photovoltaik-Wechselrichtern enthalten ist. Er versorgt bei einem Stromausfall automatisch einphasige Verbraucher bis 3 kW Leistung. Mit dem PV Point Comfort können ausgewählte Geräte zusätzlich auch im normalen Netzbetrieb kontinuierlich mit Energie versorgt werden – eine unkomplizierte Lösung, die Installateuren Zeit spart und Kunden ein Plus an Sicherheit bietet.

Notstrom mit Photovoltaik-Batteriespeicher

Für Haushalte, die noch besser abgesichert sein wollen, gibt es das Full Backup in Kombination mit dem Fronius Reserva Batteriespeicher. Das soll die Stromversorgung rund um die Uhr aufrechterhalten können. Auch leistungsstarke Verbraucher wie Wärmepumpen kann man laut Hersteller dann versorgen. Das geht im Winter bei wenig Sonnenschein aber nur eingeschränkt, weil der Stromertrag dann kaum für alle Verbraucher ausreichen wird. Der Fronius Backup Controller lässt sich platzsparend im Schaltschrank installieren. Das soll Installationsaufwand und Kosten des Photovoltaik-Notstrom-Systems deutlich reduzieren – zusätzliche Umschaltboxen sind nicht nötig.

Die Notstromlösungen als Basisversorgung oder als Full Backup lassen sich laut Fronius flexibel in jedes Photovoltaik-Projekt integrieren. Sie lassen sich auch nachrüsten.

Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH