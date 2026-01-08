Der Verband ZVEH fordert, Stromnetze resilienter zu machen. Wer in einem Ein- und Mehrfamilienhaus wohnt, kann sich mithilfe einer Photovoltaik-Anlage mit Notstromfunktion unabhängiger vom Stromnetz machen.

Der großflächige Stromausfall in Berlin hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Netze und Energieinfrastruktur resilienter zu machen. Darauf weist der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hin. Gleichzeitig können Haushalte sich unabhängiger vom Netzbezug machen, indem sie Photovoltaik-Anlagen und Speicher installieren. Auch bidirektionales Laden kann hier einen Beitrag leisten, denn wenn Elektrofahrzeuge als Speicher genutzt werden können, lässt sich aus dem Netz geladener Strom wieder ins Hausnetz zurückspeisen.

Angesichts einer angespannten weltpolitischen Lage und multipler Bedrohungen sollte der Vorfall eine Warnung sein, der kritischen Infrastruktur hierzulande mehr Augenmerk zu widmen“, sagt ZVEH-Vizepräsident Thomas Bürkle. Experten forderten das schon lange – auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland sich stärker auf das Worst-Case-Szenario eines Angriffs vorbereiten müsse. „Wir müssen uns auch für den Ernstfall wappnen und unsere Stromnetze resilienter machen“, so Bürkle. „Dazu zählen Notfallpläne, aber auch dass man Netze engmaschiger plant und baut, mehr Transformatoren einsetzt und verstärkt mit Ringleitungen arbeitet. Das sorgt dafür, dass im Notfall nur Teilbereiche betroffen sind.“

Unabhängig machen mithilfe von Photovoltaik und Speichern

Wer in einem Ein- und Mehrfamilienhaus wohnt, kann jedoch noch mehr tun und sich mithilfe einer Photovoltaik-Anlage und eines Speichers unabhängiger vom Versorgernetz machen. Denn über eine PV-Anlage erzeugter und im Speicher eingelagerter Strom steht dem Haus auch bei einem Netz-Blackout zur Verfügung. Zwar sind die Effekte in der sonnenreichen Zeit größer als aktuell, im Winter und bei wenig Sonneneinfall. Die Investition lohnt jedoch, weil sich Hauseigentümer vor dem Hintergrund einer zunehmenden Abhängigkeit von Strom im Zuge der Elektrifizierung und aufgrund der wachsenden Gefahr von Angriffen auf Stromnetze auf diese Weise unabhängiger machen können. Wichtig: Bei der Photovoltaik-Anlage auf eine Notstromfunktion achten, die es ermöglicht, die Solaranlage vom Netz zu trennen. Solche Notstromfunktionen bietet zum Beispiel der PV-Systemanbieter Fronius an.

Quelle: ZVEH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH