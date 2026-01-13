Nordex AG erzielt Rekord beim Auftragseingang 2025

Die Nordex AG hat 2025 mit einem Rekord beim Auftragseingang abgeschlossen. Die Bestellungen legten um mehr als 20 Prozent auf 10 Gigawatt zu. Der durchschnittliche Verkaufspreis hat leicht zugenommen.

Windenergieanlagenbauer Nordex hat 2025 einen neuen Rekord beim Auftragseingang erzielt. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, betrug das Volumen aller neuen Bestellungen 10.214 Megawatt (MW). Das war ein Plus von 22,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2024 hatte das Unternehmen einen Auftragseingang in Höhe von 8.336 MW erzielt.

Nordex äußerte sich weiter konkret zum Auftragseingang im vierten Quartal 2025. Demnach habe die Gruppe im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) 3.552 MW an Aufträgen gewonnen. Das entspreche einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q4/2024: 3.253 MW).

Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) sei im vierten Quartal 2025 stabil geblieben. Nordex gibt ihn mit 0,89 Millionen Euro pro MW an. Im Gesamtjahr 2025 lag er damit bei 0,91 Mio. Euro/MW im Vergleich zu 0,90 Mio. Euro/MW 2024. Der leichte Anstieg im Gesamtjahr sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen.

Zwischen Oktober und Dezember 2025 bestellten Kunden ferner insgesamt 547 Windenergieanlagen für Projekte in 12 Ländern, wobei der Großteil der Projekte aus Deutschland, Kanada und Frankreich kam. „Nach einem starken Auftragseingang im Jahr 2024 haben wir diese positive Dynamik auch in 2025 fortgesetzt und damit die Stärke unseres Produktportfolios und unserer Kundenbeziehungen unterstrichen. Der Großteil unserer Aufträge kam aus unseren Kernmärkten in Europa und Kanada, wo Nordex eine starke Position inne hat. Dieser Erfolg hat zu einem soliden Auftragsbestand zum Jahresende geführt, der eine stabile Grundlage für die Zukunft bildet“, freut sich José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group.

Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH