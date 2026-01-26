Im Jahr 2025 hat die KfW rund 330.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Der Anteil der Wärmepumpen an der Gesamtzahl der geförderten Heizungen lag bei 87 Prozent. Im Dezember kamen nochmals rund 41.000 Wärmepumpenheizung hinzu.

Die Zahl der von der bundeseigenen Förderbank KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) ist im Dezember 2025 stark angestiegen (siehe Grafik). Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Der Anstieg zum Jahresende ist jedes Jahr zu beobachten, da nicht sicher ist, wie die Förderbedingungen im nächsten Jahr aussehen werden. Zurzeit arbeitet die Bundesregierung an Eckpunkten für ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz, das das bisherige Gebäudeenergiegesetz ablösen soll. Im Zuge der Novellierung hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche vergangenen November auch Kürzungen bei der Heizungsförderung angedeutet.

Im Dezember bewilligte die KfW rund 46.000 Förderanträge. Neben 41.000 Wärmepumpen erhielten die Bürger:innen Fördergelder für rund 3.700 Holzkessel, 400 Solarthermie-Anlagen und 1.000 Anschlüsse an ein Wärmenetz.

330.000 KfW-Heizungsförderungen im Jahr 2025

Insgesamt hat die KfW im Jahr 2025 rund 330.000 Förderanträge bewilligt. 288.000 davon entfielen auf Wärmepumpen. Zudem haben die Bürger:innen für rund 29.000 Biomassekessel und etwa 4.600 Solarthermie-Anlagen Fördergelder bekommen. Ebenso hat die KfW etwa 13.000 Anschlüsse an ein Wärmenetz und rund 1.000 Anschlüsse an ein Gebäudenetz gefördert. Der Rest der bewilligten Anträge betraf einige Brennstoffzellenheizungen, sowie rund 250 Mal innovative Heiztechnik und wasserstofffähige Gasheizungen.

Im Vergleich zum Jahr 2024 ist das Interesse der Bürger:innen an der KfW-Heizungsförderung stark gestiegen. Denn 2024 summierten sich die bewilligten Förderanträge nur auf rund 192.000 Stück. Innerhalb der verschiedenen erneuerbaren Energien gab es deutlich Verschiebungen. So stieg der Anteil der Förderanträge für Wärmepumpen von 79 Prozent im Jahr 2024 auf 87 Prozent in 2025 an. Denn während sich die Zahl der geförderten Wärmepumpen fast verdoppelte, war die Zahl der Biomassekessel und Wärmenetzanschlüsse nahezu konstant. Das Interesse an Solarthermie-Anlagen hat um ein Drittel nachgegeben.

Informationen über die Förderbedingungen der BEG-Förderung sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: BMWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH