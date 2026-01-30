Energie Manufaktur Günzburg übernimmt Photovoltaik-Anbieter Sungrade

Im Insolvenzverfahren des Photovoltaik-Anbieters Sungrade hat der Insolvenzverwalter Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH eine Lösung erzielt. Eine neu gegründete Gesellschaft übernimmt das Unternehmen.

Die neugegründete Energie Manufaktur Günzburg GmbH übernimmt zum 1. Februar 2026 die überwiegenden Vermögenswerte des insolventen Solaranlagenanbieters Sungrade im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Das hat der Insolvenzverwalter Pluta Rechtsanwalts GmbH mitgeteilt. Damit bleibt das Know-how des Solaranlagenspezialisten erhalten.

Das zuständige Amtsgericht Neu-Ulm hat am 1. Dezember 2025 das Verfahren eröffnet und Rechtsanwalt Florian Zistler von Pluta zum Insolvenzverwalter bestellt, nachdem zuvor ein vorläufiges Insolvenzverfahren durchgeführt wurde. Im Pluta-Team arbeitet zudem Wirtschaftsjurist Dennis Stroh. Bei der rechtlichen Umsetzung des Kaufvertrags unterstützte der Rechtsanwalt Martin Jungclaus das Team.

„Es freut mich, dass wir eine Lösung für den Betrieb erreicht haben. Der Asset Deal bietet dem Solaranlagenspezialisten eine Perspektive“, sagt Sanierungsexperte Florian Zistler. In den vergangenen Monaten wurde der Geschäftsbetrieb des Unternehmens fortgeführt und zugleich ein Investorenprozess durchgeführt, der nun abgeschlossen ist.

Die Übernahme ist das Ergebnis einer intensiven Abstimmung zwischen allen Beteiligten. Mit dem Abschluss soll eine stabile Zukunft des Betriebs möglich sein. Der neue Geschäftsführer Ralf Prestin, der zuvor bereits auch bei der Sungrade Photovoltaik GmbH tätig war, sagt: „Wir sehen Potenzial im Leistungsangebot der Photovoltaik. Gemeinsam möchten wir die Aktivitäten fortsetzen und gezielt weiterentwickeln.“

Die Energie Manufaktur Günzburg GmbH wird künftig die Photovoltaik-Anlagen vertreiben. Das Unternehmen bietet neben der Beratung die Installation der Anlagen und Servicedienstleistungen. Zum Angebot gehören Lösungen aus Photovoltaik, Batteriespeicher und Wallbox.

Quelle: Pluta Rechtsanwalts GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH