Bürgerwerke eG: dynamischer Stromtarif für Kund:innen

Die Bürgerwerke, ein Verbund von über 125 Bürger-Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland, führen den neuen dynamischen Stromtarif „BürgerÖkostrom flex” ein.

Der Tarif richtet sich an Haushalte mit einem intelligenten Messsystem, also mit Smart-Meter-Gateway. Dieses liefert die Verbrauchsdaten viertelstundengenau an den Stromanbieter. Auf dieser Basis können die Börsen-Strompreise direkt an die Kund:innen weitergegeben werden. Besonders günstig sind die Preise dann, wenn die Sonne scheint oder viel Wind weht.

Smart-Meter-Rollout kommt in Schwung

Aktuell haben die Messstellenbetreiber bundesweit erst rund 4 Prozent aller Messgeräte auf Smart Meter umgerüstet, der Ausbau nimmt jedoch deutlich an Fahrt auf. Mit dem dynamischen Stromtarif der Bürgerwerke können Haushalte nach dem Einbau eines Smart Meters direkt von den Vorteilen profitieren. Über eine App ließen sich die aktuellen Strompreise jederzeit einsehen sowie Hinweise auf günstige Zeitfenster für den nächsten Tag abrufen, so erklärt die Genossenschaft. Auf diese Weise könnten Kund:innen ihren Verbrauch gezielt steuern – etwa beim Laden des Elektroautos oder beim Betrieb von Haushaltsgeräten. Die App schaffe dabei Transparenz über die Stromkosten.

Dynamischer Stromtarif hilft bei Integration erneuerbarer Energien

„Mit BürgerÖkostrom flex machen wir die Energiewende noch greifbarer”, sagt Christopher Holzem, Mitglied der Geschäftsleitung bei den Bürgerwerken. „Wer seinen Verbrauch bewusst steuert, spart nicht nur Geld, sondern trägt auch dazu bei, das Stromnetz zu stabilisieren und die Integration Erneuerbarer Energien zu fördern.“

Ein Wechsel zurück in einen Tarif mit fixen Konditionen sei jederzeit möglich, betont das Unternehmen. Die Kündigungsfrist bei BürgerÖkostrom flex betrage lediglich einen Monat. Somit könnten Kund:innen ohne großes Risiko ausprobieren, ob der dynamische Stromtarif zu ihnen passt. Abschließbar ist der dynamische BürgerÖkostrom-Tarif ab sofort direkt über www.buergerwerke.de.

