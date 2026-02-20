Enpal bietet Stadtwerken Partnerschaft bei Wärmepumpen-Installationen an

In einer Kooperation mit Stadtwerken will Enpal die Planung, Installation und langfristige Wartung von Wärmepumpen im Einfamilienhaussegment übernehmen. Das neue Angebot nutzen bereits mehrere Stadtwerke, darunter die Stadtwerke Springe in Niedersachsen.

Enpal, Anbieter von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen, will Städte und Gemeinden bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Während Kommunen den Ausbau zentraler Fernwärmenetze vorantreiben, will das Unternehmen als langfristiger Partner die Versorgung der Haushalte außerhalb dieser Netze in Zusammenarbeit mit den örtlichen Stadtwerken übernehmen. Dabei setzt Enpal auf bundesweite Installationskapazitäten und eine Umsetzungszeit von maximal einem Monat. Das neue Angebot nutzen bereits mehrere Stadtwerke, darunter die Stadtwerke Springe in Niedersachsen. Weitere werden laut Enpal in diesem Jahr folgen.

Das Unternehmen tritt in Kooperation mit dem kommunalen Partner auf und übernimmt die Planung, Installation und langfristige Wartung von Wärmepumpen im Einfamilienhaussegment. Darüber hinaus unterstützt Enpal die Stadtwerke auch gezielt bei der Vermarktung der Technologie in den Kommunen. Somit will Enpal Städten und Kommunen bei der Umsetzung der Wärmeplanung helfen und mit umfangreichen Kapazitäten die Wärmewende vor Ort beschleunigen. So soll die Montage und Fertigstellung der Wärmepumpen nach Vertragszeichnung innerhalb von zwei bis vier Wochen stattfinden.

„Durch standardisierte Abläufe und klare Qualitätsprozesse können wir einen einheitlich hohen Standard sicherstellen. Mit unserer eigenen Enpal Wärmepumpe haben wir zudem die langfristige Produktverfügbarkeit gesichert“, sagt Simon Harske, Geschäftsführer der Wärmepumpensparte bei Enpal. „Für Stadtwerke und Kommunen bedeutet eine Kooperation mit Enpal also, einen ganzheitlichen Partner mit verlässlichen Lieferketten, gleichbleibender Qualität und langfristiger Planbarkeit an der Seite zu wissen.“

Enpal sieht sich als Marktführer bei der Installation von Wärmepumpen in Deutschland. Seit dem Markteintritt im Jahr 2023 hat Enpal bundesweit mehr als 15.000 Wärmepumpen installiert, davon mehr als 10.000 allein im Jahr 2025.

Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH