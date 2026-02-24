Bisher waren einige Fronius-Modelle für das reine Daten-Monitoring bei Spotmyenergy nutzbar. Mit dem aktuellen Update schaltet das Unternehmen die Hybrid-Wechselrichter von Fronius auch für das Speichermanagement frei.

Spotmyenergy, Anbieter von Energiemanagementsystemen, Smart Metern und dynamischen Stromtarifen, bindet PV-Wechselrichter von Fronius in sein Energiemanagement ein. Mit der Integration eines der führenden Wechselrichterhersteller im deutschsprachigen Raum erweitert das Unternehmen seine Plattform gezielt um eine zentrale Komponente moderner PV-Systeme.

Als Messstellenbetreiber ermöglicht Spotmyenergy Endkund:innen in Zusammenarbeit mit Installationsbetrieben den Bezug von Smart Meter. In Kombination mit dem Home Energy Management System (HEMS) Smartrobo und dem dynamischen Stromtarif Smartdynamo soll eine integrierte Gesamtlösung für smarte Energienutzung im eigenen Zuhause möglich sein.

Spotmyenergy arbeitet mit über 300 Installationsbetrieben aus den Bereichen Solar und Elektrotechnik zusammen. „Mit der Fronius-Integration reagieren wir direkt auf die Bedürfnisse unserer Partnerbetriebe und Endkund:innen. Sie ermöglicht es, bestehende PV- und Batteriesysteme noch effizienter zu gestalten und gleichzeitig die Vorteile dynamischer Stromtarife zu nutzen“, sagt Moritz Breuer, Chief Product Officer bei Spotmyenergy.

Bisher waren bereits Modelle der Fronius Wechselrichter-Reihen Primo (3 – 8.2 kW) und Symo (3 – 8.2 kW, Advanced, Gen24 Plus) mit dem Verbrauchsmonitoring von Spotmyenergy kompatibel. Mit der Freischaltung stehen zusätzlich Modelle aus den Reihen Primo Gen24, Primo GEN24 Plus sowie Verto und Verto Plus für das Monitoring zur Verfügung. Mit dem aktuellen Update schaltet Spotmyenergy Fronius-Wechselrichter nun auch für das intelligente Speichermanagement frei. Gleichzeitig soll sich die Installation vereinfachen. Ein HEMS-Adapter ist ab sofort nicht mehr nötig. Die Einrichtung der Anlagen im Smartrobo kann laut Hersteller durch die Endkund:innen in wenigen Minuten selbst erfolgen. Bestehende Endkund:innen informiert das Unternehmen werden per E-Mail über das Update sowie die erforderlichen Einrichtungsschritte.

Quelle: Spotmyenergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH