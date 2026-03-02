Große Batteriespeicher: Saxovent und Luxera Energy starten strategische Partnerschaft

Das Berliner Beteiligungsunternehmen Saxovent kooperiert mit dem Batterieentwickler Luxera Energy. Das Auftaktprojekt der Zusammenarbeit ist ein Speicherprojekt in Alzey, das die regionale Versorgungssicherheit stärken soll.

Saxovent und Luxera Energy wollen beim Bau moderner Groß-Batteriespeicher zusammenarbeiten. Startpunkt der Kooperation ist ein Batteriespeicher-Projekt mit 6 MW Leistung und 15 MWh Speicherkapazität in Alzey. Dieser soll das Stromnetz stärken, indem er kurzfristige Frequenzschwankungen ausgleicht und Abregelungen erneuerbarer Energien reduziert. Der Speicher soll Strom in nachfragestarken Zeiten bereitstellen und so die Versorgungssicherheit in Alzey und der gesamten Region Rheinhessen erhöhen.

Luxera Energy bringt eine mehr als 8 GW Batteriespeicher-Pipeline in die Zusammenarbeit ein. Neben stand-alone Speicherprojekten wie in Alzey setzt das Unternehmen zusätzlich auf effiziente Co-Location-Modelle, die bestehende Netzanschlüsse von Erzeugungsanlagen und Batteriespeicher miteinander verbinden.

Saxovent ergänzt die Partnerschaft mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Finanzierung erneuerbarer Energien. Jesko von Viereck, Head of Corporate Development bei Saxovent, sagt: „Die Kooperation mit Luxera Energy ist ein konsequenter Schritt in unserer Strategie, nachhaltige Energielösungen systematisch auszubauen. Das Projekt in Alzey zeigt, wie moderne Speichertechnologien die regionale Versorgung stärken und gleichzeitig den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien ermöglichen.“ Über seine energiewirtschaftliche Bedeutung hinaus setze der Speicher ein sichtbares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Region. Alzey positioniere sich als Standort für innovative, nachhaltige Energietechnologien.

Quelle: Saxovent | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH