Solar-PPA: Wuppertaler Stadtwerke kaufen Solarstrom von Statkraft

Ein langfristiger Stromliefervertrag (PPA) sichert den Wuppertaler Stadtwerken jährlich 18,2 Gigawattstunden Photovoltaik-Strom, den sie an Industriekunden weiterverkaufen.

Statkraft und die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) haben ein mehrjähriges Solar-PPA abgeschlossen. Von Beginn des Jahres 2026 an liefert Statkraft bis 2028 jedes Jahr 18,2 Gigawattstunden Solarstrom an die WSW Energie & Wasser AG, die damit ihre Industriekunden wie die Bayer AG mit erneuerbarer Energie versorgt. Die Stromerzeugung erfolgt in den süddeutschen Solarparks Höflas 1 und 2 mit einer Gesamtleistung von 17,4 Megawatt.

Mit diesem PPA-Vertrag erweitern Statkraft und die WSW ihre bestehende Zusammenarbeit. „Solche PPA‑Verträge ermöglichen uns eine verlässliche und zugleich zukunftsorientierte Beschaffung erneuerbarer Energien“, sagt Tobias Wendisch, Leiter des Bereichs Energiehandel und Controlling, von der WSW Energie & Wasser AG.

Der gelieferte Solarstrom ermöglicht Industriekunden wie der Bayer AG, an einigen ihrer deutschen Standorte ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Gleichzeitig bietet die Preisstruktur allen Parteien Planungssicherheit bei schwankenden Preisen in einem volatilen Energiemarkt und ermöglicht zudem den marktbasierten Betrieb von Solarkraftwerken ohne EEG-Förderung.

Die Vereinbarung ist ein Beispiel für Statkrafts Rolle als Grünstrom-Integrator. Das Unternehmen verbindet erneuerbare Erzeugungskapazitäten mit regionalen Versorgern, die wiederum ihre industriellen Endkunden mit grüner Energie beliefern. Auf dieser Basis können Stadtwerke ihren Industriekunden verlässliche und nachhaltige Grünstromlösungen anbieten und so bei ihren Dekarbonisierungszielen wirkungsvoll unterstützen.

Die Solarparks Höflas, die den Strom für dieses PPA einspeisen, hat man 2024 in Betrieb genommen und sie befinden sich in Bayern. Die Ökorenta Gruppe ist an den Solarparks beteiligt und übernimmt deren kaufmännische Betriebsführung.

Quelle: Statkraft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH