Bisher war die Zaunsolaranlage Sunbooster Vertical als Balkonkraftwerk auf 800 Watt Leistung begrenzt. Die neue Version Vertical+ kann auf einer Zaunlänge von bis zu 100 Metern maximal 18,8 Kilowatt Leistung erbringen.

Das österreichische Solarunternehmen Sunbooster GmbH hat 2025 eine Zaunsolaranlage eingeführt. Die Solarstreifen Sunbooster Vertical lassen sich in bestehende Doppelstabmattenzäune einfädeln und sind laut Hersteller auch von Laien in wenigen Minuten installiert. Bisher ließ sich Sunbooster Vertical wie ein Balkonkraftwerk nutzen, indem man es über einen Schukostecker mit dem Hausstromnetz verbindet. Damit war die nutzbare Zaunlänge auf maximal 10 Meter und die Leistung auf 800 W beschränkt.

Der neue Sunbooster Vertical+ erweitert die Möglichkeiten deutlich: Zwei Zaunfelder lassen sich in Serie verschalten und das Dual-Field MPPT mit niedriger Gleichspannung soll Effizienz und Sicherheit erhöhen. Der erzeugte Strom lässt sich nun auch 3-phasig wie bei einer großen Photovoltaik-Anlage einspeisen. Möglich ist auch der Anschluss über Optimierer an einen Standard-String-Wechselrichter mit optionalem Speicher.

Die modularen Photovoltaik-Zaunfelder kann man bis zu einer Länge von 100 m und einer Leistung von 18,8 kW kombinieren. Das ist laut Hersteller mehr als viele Dächer erzeugen können, weil dort die Fläche begrenzt ist. Lukrativ sei Sunbooster Vertical+ auch für Unternehmer und Landwirte, die Flächen mit langen Zäunen besitzen. Dank der modularen Bauweise lassen sich bestehende Anlagen sukzessive um weitere Abschnitte ergänzen. Die Umrüstung einer bestehenden Sunbooster Vertical-Anlage auf Vertical+ ist durch den Austausch der Wechselrichter möglich.

Zaunsolaranlage liefert hohe Erträge morgens und abends

„Zäune waren bei der Erzeugung von Solarstrom bisher kaum im Fokus, dabei sind sie oft lang und bieten enorme Flächen, um Strom zu erzeugen. Unsere selbst entwickelten bifazialen PV-Sichtschutzstreifen haben die gleiche Effizienz wie starre Glas-PV-Module, lassen sich aber flexibel in Doppelstabmattenzäune verschiedener Höhe und Länge einfädeln. Sie verbinden somit Sichtschutz mit Stromerzeugung“, sagt Sunbooster-CEO Stefan Ponsold. Mit dem Sunbooster Vertical+ stehe ein Solarsystem zur Verfügung, das insbesondere morgens und abends hohe Erträge liefert, wenn andere PV-Anlagen niedrige Erträge bringen. Es sei eine ideale Ergänzung zu Dach- und Freiflächenanlagen und amortisiert sich typischerweise binnen drei bis vier Jahren – mit aktuellen Förderungen noch rascher.“

Vom 23. bis 25. Juni 2026 präsentiert Sunbooster seine Vertical+-Lösung auf der Fachmesse Intersolar Europe in München in Halle C4, Standnummer 650A.

Quelle: Sunbooster | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH